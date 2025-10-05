Accident rutier grav în Turda. Cinci victime, transportate de urgență la spital.

Un accident rutier grav s-a produs, duminică, la ieșire din Turda spre Alba Iulia. Una dintre victime a fost descarcerată de pompieri, iar cinci persoane rănite au ajuns la spital.

Pompierii din Turda au intervenit, duminică, la un grav accident rutier produs la ieșire din Turda.

Mai exact, a fost vorba despre un accident rutier între două autoturisme la care au fost mobilizate multiple forțe de intervenție: o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și două echipaje SAJ.

„O femeie de aproximativ 65 de ani nu a putut să iasă singură afară dintr-un autoturism, astfel că forțele noastre au extras-o în siguranță și au predat-o echipajului medical”, informează, duminică, ISU Cluj.

Totodată, au mai primit îngrijiri medicale trei femei și un bărbat cu vârste cuprinse între 58 și 71 de ani.

Astfel, cinci persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

