POZA ZILEI. Depășind în viteză pe banda a doua, pe un drum european din Cluj.

Clujul face loc diversității în trafic: căruța depășește ambulanța și răzbate pe un sector de drum european.

POZA ZILEI. Depășind în viteză pe banda a doua, pe un drum european.|Foto: monitorulcj.ro

Drumurile europene din Cluj continuă să fie o atracție pentru șoferi, dar nu numai.

Depășind în viteză pe banda a doua, pe un drum european

Astfel, dacă șoferii împart benzile de circulație cu bicicliști și trotinete, acum a venit rândul căruțelor să circule pe drumurile moderne din Cluj.

După episodul cu vaca zburdalnică, care se plimba nestingherită pe străzile Clujului, o minunăție de căruță a fost surprinsă pe un drum european din municipiul Cluj-Napoca.

Potrivit demersurilor anunțate de autorități în toamna acestui an, concursurile cu cai de tracțiune vor fi interzise în Cluj.

Și circulația căruțelor pe drumurile europene nu trebuie neglijată de polițiștii de la Rutieră, mai ales că măsurile de protecție, precum casca, cotierele și genunchierele căruțașului ar da un plus de prestanță și, de ce nu, de siguranță în trafic.

