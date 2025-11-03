Vaca „Joiana” a fugit prin Cluj să scape de abator. Află finalul poveștii.

Văcuța care se plimba nestingherită în pe străzile din Cluj-Napoca a scăpat de un drum la abator.

Povestea vacii care s-a plimbat nestingherită pe străzile din Cluj-Napoca | Foto: Primăria Cluj-Napoca

Animalul a reușit să iasă din mașină, iar cel care o transporta a căutat-o toată noaptea.

Am aflat în detaliu povestea vacii care s-a plimbat nestingherită, luni dimineață, 3 noiembrie 2025, pe străzile din Cluj-Napoca.

Animalul care a fugit pentru că, probabil, a presimțit că merge la tocat, a fost reținut în cele din urmă, tot în această dimineață. La fața locului au intervenit autoritățiile abilitate, dar a fost prezent și cel care o transporta spre ultimul drum.

monitorulcj.ro l-a contactat pe Iurian Teodor, șef prestări servicii Domeniu Public Napoca (fostul RADP - Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca Cluj-Napoca) pentru a afla cum a fost găsită văcuța.

Vaca buclucașă, recuperată de la o vilă din Cluj-Napoca

Acesta ne-a relatat despre momentul în care animalul a fost reținut.

„Eu m-am deplasat personal, împreună cu colegii la adresa indicată de Poliția Locală. În momentul în care doream să face toate demersurile să ridicăm vaca, fix atunci a venit proprietarul să o recupereze. Era în curte la o vilă pe strada Republicii 43. Erau vreo 3-4 persoane care au venit după vacă. Au rămas cu Poliția pentru a le prelua toate datele. Noi amendăm doar după ce avem procesul verbal, dar în situația de față nu am apucat să facem vreun demers deoarece fix atunci au apărut aparținătorii. Am ieșit de acolo că era multă înghesuială, mașini. Dacă se sperie vaca se înghesuie. Nu știu dacă vaca ar fi cauzat vreo pagubă. Ne-am întors la firmă, deoarece nu mai era necesară prezența noastră acolo”, a declarat pentru monitorulcj.ro, Iurian Teodor.

Vaca „turistă” în Cluj-Napoca a „fugit” să scape de moarte

Ulterior am stat de vorbă și cu persoana care a pierdut vaca pentru a afla cum s-a întâmplat.

Am aflat că vaca trebuia să ajungă la abator.

„Vaca nu era a mea. Eu am umblat după ea și am scăpat-o din mașină. Aparținea unui băiat. Eu am ajutat să o încarce pe tir să o ducă la abator. Am scăpat-o, iar el (proprietarul - n. red.) era beat și n-a mai mers după ea, iar eu am căutat-o toată noaptea prin Făget. Toată lumea a văzut-o și a postat-o pe rețelele de socializare, dar eu nu o găseam. După am găsit-o în curte la Wonderland, dar nu am putut să o opresc. De acolo a ajuns în Cluj-Napoca. Eu am fost după vacă fără proprietar, care m-a tot înjurat. Și când a ajuns seara la Wonderland, proprietarul nu a făcut nimic ca să o recuperăm, doar ne înjura. Un prieten al proprietarului a semnat procesul verbal primit de la poliție și atât”, a povestit pentru monitorulcj.ro, cel care a recuperat vaca din Cluj-Napoca.

El ne-a confirmat că la fața locului au fost prezenți agenții de la Poliția Locală, trei echipaje de la Poliția Națională și angajații de la Domeniul Public Napoca.

Am contactat și reprezentații Primăriei Cluj-Napoca, pentru a afla cum a acționat Poliția Locală din municipiu.

„În cursul acestei dimineți (3 noiembrie 2025 - n. red.), patrula de polițiști locali din cadrul Serviciului Ordine Publică - Zona VI, a depistat animalul pe strada Republicii și l-au păzit până la sosirea proprietarului, după care l-predat acestuia. Nu a fost dată vreo amendă”, au transmis reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca pentru monitorulcj.ro.

Vacile se fură ca-n codru în Florești

Persoana responabilă cu transportul ne-a mai relatat că, în ultima vreme, furturile de vaci au devenit o problemă.

„Acum caut 14 vaci furate. Recent au mai fost furați și șapte viței. Eu știu cine a furat: rromii din Florești. Au fost furate vacile din capăt din Tăuți (sat din comuna Florești - n. red.), în dreapta, împrejmuite de un gard electric pe trei fire. Gardul nu e rupt nicăieri. Nu aveau cum să sară afară. Trebuia să rupă gardul sau să îl culce la pământ dacă săreau afară. Vaca pierdută din mașină a fost transportată spre abator cu mai multe. Împungea cu capul. Vacile pe care le caut acum, 100% le-au furat rromii. Unui prieten i s-au furat când voia să le ducă la abator. Asta s-a întâmplat acum trei zile. Când au furat vițeii i-au scos direct din grajd. Prietenul meu a depus plângere, dar proprietarul vacilor pe care le caut acum nu știu dacă a depus plângere”, ne-a mai povestit intermediarul.

Vaca de pe străzile din Cluj n-a scăpat de moarte

Din păcate pentru vaca găsită pe strada Republicii din Cluj-Napoca, ea a ajuns în cele din urmă la abator.

„Erau făcute actele pentru ea (pentru vacă - n. red.). Trebuia să ajungă la abator, altfel era o problemă”, ne-a mai spus cel care a transportat-o.

