Concursurile cu cai de tracțiune, interzise în Cluj. Prefectul Maria Forna: „Protecția animalelor este o prioritate”.

Concursurile de tracțiune cabalină vor fi interzise în Cluj, măsură menită să sprijine politicile de protecție a animalelor. „Un pas firesc spre normalitate”, spune prefectul Clujului.

Concursurile de tracțiune cabalină nu vor mai putea fi organizate în județul Cluj, potrivit deciziei Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), desfășurată la Instituția Prefectului și prezidată de prefectul Maria Forna.

După cum semnalează prefectul Clujului, Maria Forna, decizia reprezintă un pas spre normalitate.

În cadrul întâlnirii desfășurate marți la Prefectura Cluj, s-au analizat mai multe cereri pentru organizarea la nivelul județului Cluj a unor expoziții cu animale vii și concursuri de tracțiune cabalină.

Concursurile ar fi implicat o muncă extrem de grea pentru cai, fiind nevoiți să tragă bușteni cu greutăți considerabile: 600 kg pentru proba cu un singur cal și 1.200 kg pentru proba cu doi cai.

Ca urmare a discuțiilor, CLCB a luat decizia, cu unanimitate de voturi, de a interzice aceste concursuri la nivelul județului Cluj.

„Măsura a fost luată pentru a preveni riscurile la adresa sănătății și bunăstării animalelor. Membrii CLCB consideră că astfel de evenimente, care implică un efort fizic epuizant pentru cai, pot genera răniri grave sau chiar decesul animalelor, probleme care, de-a lungul timpului s-au petrecut în cadrul unor concursuri similare”, se arată în informarea publicată de Instituția Prefectului Județului Cluj.

Decizia reflectă angajamentul pentru protejarea animalelor și promovarea unui tratament etic, în concordanță cu dispozițiile Legii Nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, „Art. 6 În sensul prezentei legi, prin rău tratament se înţelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile.

„Decizia de astăzi a Centrului Local de Combatere a Bolilor Cluj este un semnal clar că bunăstarea animalelor este o prioritate. Suntem aici să protejăm nu doar cetățenii, ci și animalele. Expozițiile și târgurile vor continua să fie permise la nivelul județului Cluj, cu respectarea prevederilor legale. Concursurile de tracțiune cabalină implică însă riscuri inacceptabile pentru sănătatea cailor. Protejarea animalelor nu trebuie făcută doar la nivel declarativ, ci și faptic. Tocmai din acest motiv, le mulțumesc colegilor pentru că au susținut interzicerea unor astfel de activități în județul Cluj”, a declarat Maria Forna, prefectul Clujului.

Prefectura Cluj va continua să monitorizăm atent astfel de activități și să adopte măsuri ferme pentru a preveni orice formă de cruzime sau neglijare față de animale, transmite instituția.

