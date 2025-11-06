Ardelenii, miticii și moldovenii. Bucureștiul face portretul turistului clujean.

Potrivit estimărilor oficiale, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj va atinge în 2025 ținta de 3,5 milioane de pasageri |Foto: monitorulcj.ro

Într-o declarație plină de umor și sinceritate, Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) și președintele unei agenții de turism, a lăudat administrația Clujului și spiritul ardelenilor, făcând în același timp o comparație savuroasă între regiunile României.

Aflat în Antalya, unde sezonul turistic s-a încheiat, pentru a prezenta cifrele turismului din 2025, Burcea a fost rugat să facă portretul ardelenilor moderni.

Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT). Foto: monitorulcj.ro

„În primul rând , Clujul are cel mai tare primar. Mie îmi place foarte mult de domnul Boc. Nu există vreo diferențiere între unde merg clujenii sau unde merg moldovenii. Ardelenii sunt mai zgârciți, asta e tot. Ardelenii sunt mai atenți la bani, nu că nu sunt zgârciți. Valahii ăștia care nu vă plac vouă, miticii, dau bani mai mulți, ardelenii sunt mai atenți la bani, dar zboară peste tot. Ce nu reușim este să punem un avion spre Tenerife de la Cluj. Mi-aș fi dorit să existe mai multe zboruri Cluj-Constanța. Clujenii merg peste tot, unde merge toată lumea, și ei sunt oameni”, a spus Burcea.

Pentru a treia oară în istoria sa, aeroportul clujean a atins, joi, pragul de 3.000.000 de pasageri înregistrați într-un an calendaristic – o performanță care confirmă poziția sa de lider între aeroporturile regionale din România și o premieră națională, fiind primul aeroport regional care depășește acest prag trei ani consecutiv.

