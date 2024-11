De unde vine fascinația românilor pentru Antalya? Alin Burcea, președinte ANAT: „Noi suntem niște prăpădiți și niciodată nu vom ajunge la nivelul turcilor”

Cum reușesc turcii să atragă sute de mii de români în fiecare an pe plajele din Antalya și de ce România nu va ajunge niciodată la nivelul de turism practicat în stațiunile de pe coasta Mării Mediterane?

Toamna și iarna, pe Aeroportul din Antalya bate vântul | Foto: monitorulcj.ro

13 milioane de turiști au aterizat pe aeroportul din Antalya în 2024, din care aproape jumătate de milion au fost români. De ce sunt fascinați turiștii de plajele din Antalya și de serviciile oferte de turci în sezonul estival?

„Ne uităm încă o dată unde n-o să ajungem noi niciodată. Aici e o industrie, e un nivel de turism pe care n-o să-l ajungem niciodată”, spune Alin Burcea, proprietarul unei agenții de turism și președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România.

Cu sute de kilometri de plaje cu nisip fin, dar și munți, cu o varietate de mâncare și divertisment, pentru hotelierii din Antalya românii reprezintă „o mană cerească” în sezonul estival. Iar acum, că vara e gata, turcii își fac strategii și vin cu oferte atrăgătoare pentru 2025.

În aceste luni, yahturile și ambarcațiunile stau la mal în așteptarea turiștilor și a petrecerilor care vor anima țărmul Mării Mediterane. | Foto: monitorulcj.ro

„Oamenii vor să meargă în resorturi, vor soare și mare. Știu că și România are peisaje, dar avem speranțe că turiștii ne vor alege pe noi în continuare. Înțelegem că în fiecare an trebuie să venim cu inovații care mai de care mai interesante și avem speranțe mari că putem crea ceva nou să nu îi dezamăgim pe turiști”, spune Timur Azimov, reprezentant markenting la un hotel de cinci stele din Antalya într-un interviu pentru monitorulcj.ro.

Ce-i lipsește României

Hotelierii turci încearcă să gestioneze cât mai bine provocările inflaţiei, anticipând o creştere de până la 30% a preţurilor pentru pachetele turistice pentru anul viitor. Cu toate acestea, spun ei, există o creştere continuă a cererii din partea turiştilor români.

Vedere la Marea Mediterană. În noiembrie, plajele sunt aproape goale. | Foto: monitorulcj.ro

„Vedem o mare creștere pe piața din România. Piața românească este una dintre cele mai importante părți, mai ales în Europa, pentru noi, este o piață în creștere și o piață destul de misterioasă pentru noi din punct de vedere al potențialului. În fiecare an potențialul crește, așa că este un lucru grozav pentru noi și ne bucurăm că putem oferi anumite servicii în special pentru români. Dacă pot găsi ceva care le place, vin și noi creștem, înseamnă că facem lucrurile bine. Anul acesta am crescut cu aproape 10%, în special la numărul de turiști români și ne așteptăm ca acest număr să crească în fiecare an. Ne-am depășit așteptările în acest sezon. General vorbind, în 2024, am avut în jur de 40.000 de români în toate hotelurile noastre (18 la număr – n.red.), atât în hotelurile premium cât și medii. Pentru anul viitor, dorim să dublăm această cifră”, a mai declarat Azimov.

Celebrele meniuri all inclusve și ultra all inclusive încântă și pe cei mai pretențioși turiști, iar Turcia este campioană la a oferi varietate de mâncare gurmanzilor. | Foto: monitorulcj.ro

Ce vrea românul, turcul execută

Și pentru că turcii profită de faptul că la capitolul turism România mai are de învățat, pentru 2025 hotelierii din Antalya promit să vină cu noi servicii care „îi vor da pe spate” pe români.

„Pentru anul viitor, serviciile vor fi îmbunătăţite. Ne străduim să facem fiecare experienţă mai valoroasă, pentru ca oaspeţii să vadă diferenţe semnificative de la un an la altul în serviciile şi facilităţile oferite, de la restaurante şi meniuri noi, la băuturi premium. Ne așteptăm ca 2025 să fie mult mai bun, ne bazăm pe inovațiile pe care le-am făcut. Colectăm toate datele de la oaspeții noștri și încercăm să le oferim ceea ce își doresc. Vedem deja rezervări făcute pe 2025, este o cerere mare”, mai spune Timur Azimov.

Delicii turcești. | Foto: monitorulcj.ro

Turcii „vânează” românii chiar la ei în țară

Hotelierii turci spun că fac frecvent vizite în România, observă ce îi lipsește în materie de turism și servicii și vin cu oferte de nerefuzat pentru turiști. „Nu putem oferta pe cineva care s-a născut la Miami (stațiune turistică de renume mondial-n.red.) să vină în Antalya, de aceea ne uităm, de ce nu, la români”, spun aceștia.

„Porțile noastre sunt deschise tuturor. Nu ne interesează atât de mult naționalitatea, cât cum să oferim servicii, cum să satisfacem nevoile tuturor. Aș spune că, de fapt, ceva lipsește (n.r. – României în materie de turism), aș spune că vom continua să analizăm și de fiecare dată când descoperim ceva mergem în România. Mergem în România la diferite târguri, vrem să explicăm, să le arătăm românilor ce avem. Vom veni mai des în România ca să creștem numărul turiștilor în Antalya. Ne-ar plăcea să vedem fiecare român aici. Până acum lucrurile merg bine”, mai spune reprezentantul hotelului.

Hotelurile din Antalya aproape s-au golit, dar se pregătesc pentru anul viitor cu și mai multe facilități pentru turiști. | Foto: monitorulcj.ro

Cum s-ar vedea serviciile din Antalya pe plajele din România

Hotelierii turci nu resping ideea replicării experiențelor din Antalya pe plajele din România, dar, spun ei, încă nu a venit vremea.

„Nu aș vedea replicat acest hotel în România, la Marea Neagră. Cu siguranță, unele dintre camerele voastre care arată ca ale noastre au fost construite de oameni care au stat aici și s-au îndrăgostit de acest hotel și de facilități și au construit o replică. Este cea mai bună strategie pentru noi dacă cineva ne copiază. Avem speranțe să construim acest tip de hotel în România dar, în prezent, ce ne avantajează pe noi în Turcia în momentul de față este natura. Oamenii vor să meargă în resorturi, soare, mare. Vom vedea, știu că și România are peisaje, dar avem speranțe. Înțelegem că în fiecare an trebuie să venim cu inovații care mai de care mai interesante și avem speranțe mari că putem crea ceva nou. Când vom termina de implementat ideile noastre aici, ne vom extinde”, a conchis Azimov.

Cum aducem străinii în România

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, este de părere că România trebuie să-și schimbe modalitatea în care se promovează în afara granițelor și să țintească alte piețe decât cele clasice.

Alin Burcea, președintele Agenției Naționale a Agențiilor de Turism din România | Foto: arhivă personală

„Departamentul de incoming a suferit destul de tare. Trebuie să facem turismul de incoming altfel. Noi avem o țară atât de frumoasă, atât de puțin iubită și oarecum neexploatată. Ne-am schimbat targetul pentru un public VIP și bugete mari, iar clienții noștri de incoming vin din China, India, Marea Britanie și Arabia Saudită. Trebuie să ne uităm spre țările din Orientul Îndepărtat pentru că ce-aș putea eu să îi vând unui neamț? Neamțul știe totul despre România (...) Dacă în 2019 am avut 2,6 milioane de turiști străini în România, am avut o creștere negativă până la 2,1 milioane de turiști străini în 2023. Ca să vă dați seama cât de prăpădiți suntem, Spania are 80 de milioane de turiști. 80 de milioane – 2 milioane. Ăsta e nivelul nostru (...) România trebuie să se ducă la bază și să promoveze satele transilvănene, noi suntem în urmă rău de tot”, a mai spus Burcea.

TURISM

429.000 de turişti români au vizitat Antalya în 2024, reprezentând o creștere de 29% față de 2023

