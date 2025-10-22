Directorul General al Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo a participat la ședința Board-ului ACI Europe

David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, a participat în calitate de membru, la cea de-a 145-a ședință a Board-ului ACI Europe (Consiliul Internațional al Aeroporturilor, regiunea Europa), care s-a desfășurat la Bruxelles în data de 15 octombrie.

Directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo, a participat la cea de-a 145-a ședință a Board-ului ACI Europe | Foto: Aeroportul Internațional Cluj

La ședință au participat, alături de membrii board-ului, Florian Guillermet, director executiv EASA (Agenția Europeană de Siguranță a Aviației) și Filip Cornelis, director pentru sectorul aviației, din cadrul DG Move, U.E.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat cele mai importante și de actualitate teme din domeniul aviației civile, printre care:

Activitățile și obiectivele pentru perioada următoare ale ACI Europe.

Concluziile ICAO (Organizația Internațională a Aviației Civile) referitoare la implementarea măsurilor pentru reducerea/eliminarea accidentelor în aviație, reducerea emisiilor de carbon și dezvoltarea aviației civile în țările emergente.

Eliminarea restricțiilor la controlul de securitate pentru recipientele cu lichide, aerosoli și geluri cu o capacitate mai mare de 100 ml. ACI Europe, organizație care reprezintă peste 600 de aeroporturi din peste 55 de țări, a subliniat că este nevoie de accelerarea procesului de testare a echipamentelor EDS CB standard C3 și implementarea unei strategii și a unor metodologii comune pentru țările din Europa în vederea certificării echipamentelor de securitate de generație nouă cu o capacitate mare de detectare a explozibililor.

Prelungirea perioadei pentru acordarea ajutoarelor de stat aeroporturilor și după anul 2027. Comisia Europeană efectuează în prezent o evaluare a orientărilor Comisiei privind ajutoarele de stat acordate aeroporturilor și companiilor aeriene.

Acest cadru prevede condițiile în care finanțarea publică a aeroporturilor poate fi permisă. Orientările actuale vor expira în luna aprilie 2027.

Sistemul de intrare/ieșire (EES) - Operaționalizarea sistemului a început deja în data de 12 octombrie 2025 și se va introduce progresiv în toate statele membre U.E.

În ceea ce privește traficul de pasageri, la nivel european, luna august a anului 2025 a adus o creștere a numărului de pasageri de 5% față de luna august a anului 2024. Traficul de marfă în schimb a înregistrat o scădere de 6% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024.

Pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj se estimează că până la finalul anului 2025, traficul de pasageri va ajunge la aproximativ 3,4 milioane de pasageri.

