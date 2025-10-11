Cum arată în România „dreptul la un proces echitabil” și „accesul liber la justiție”? Termen din octombrie 2025 în mai 2026! Pentru că judecătorii s-au supărat că li se cere să muncească ca toți oamenii, până la 65 de ani!

Protestele magistraților au ajuns să întârzie și mai mult decizii pentru cazuri catalogate de justiție drept spețe care nu sunt urgente, dar care deja durează de ani de zile.

Odată cu protestele magistraților, dosarele sunt tergiversate și mai mult | Foto: depositphotos.com

Avocata clujeancă Camelia Gabriela Iusco prezintă un dosar de malpraxis deschis în 2021, care pe lângă faptul că durează de atât de mult timp, acum, justiția a decis să amâne un termen pentru încă 8 luni.

Avocata clujeancă a transmis că justiția întârziată devine o justiție refuzată.

Protestele magistraților întârzie și mai mult dosare importante

„Dosar de malpraxis deschis în 2021. Supliment la expertiză așteptat de aproape un an. Azi am cerut amendă pentru expert. Rezultatul? Nici nu s-a judecat - e protest. Următorul termen 15 mai 2026”, a scris Camelia Gabriela Iusco, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, așa arată, în practică, „dreptul la un proces într-un termen rezonabil”.

Totuși, reprezentanții justiției au decis că acest caz „nu se regăsește pe lista cauzelor urgente care se judectă pe durata formei de protest adoptate (în 26.08.2025 - n. red.).”

Avocată clujeancă: „Un dosar de malpraxis nu este o simplă speță civilă”

„O glumă amară. Peste 8 luni distanța între termene. Pacientul așteaptă. Medicul așteaptă. Avocatul asistă neputincios. Un dosar de malpraxis nu este o simplă speță civilă. E o povară emoțională și juridică uriașă pentru toți cei implicați. Când cauzele acestea se prelungesc ani de zile, justiția nu mai repară nimic - doar adâncește rana. Justiția întârziată devine justiție refuzată”, a conchis Camelia Iusco.

Curtea de Apel Cluj amână judecarea cauzelor: Magistrații solicită retragerea „urgentă” a proiectului de reformă a pensiilor speciale

Curtea de Apel Cluj a decis, marți 26 august 2025, suspendarea activității, cu excepția cauzelor urgente, până la retragerea proiectului de reformă a pensiilor speciale.

Adunarea Generală a judecătorilor Curții de Apel Cluj, reunită marți în ședință, a decis amânarea tuturor cauzelor, cu excepția urgențelor, până la retragerea proiectului de reformă a pensiilor speciale.

Magistrații clujeni acuză lipsa de previzibilitate și stabilitate a statutului judecătorului, cu „consecințe grave asupra actului de justiție, care se răsfrâng direct asupra fiecărui cetățean”, se arată în informarea publicată marți de Curtea de Apel Cluj.

Foto: depositphotos.com

