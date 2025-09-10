Ministrul Justiției față în față cu magistrații, la Cluj. Radu Marinescu: „Nimeni nu-i poate împiedica să își arate nemulțumirea, dar în limitele legii.”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a aflat azi, miercuri, 10 septembrie 2025 la Cluj-Napoca.

În cadrul conferinței de presă organizată la sediul temporar al Prefecturii Cluj, ministrul a declarat că s-a întâlnit și cu magistrații.

Acesta a firmat că protestul magisteraților, în sine nu a fost unul uniformizat la nivel de țară. Fiecare instanță sau parchet a decis o anumită formă de manifestare a nemulțumirii.

Ministrul Justiției: Magistrații mi-au transmis că vor soluționa cazuri, însă doar cele urgente

„În discuțiile pe care le-am la Cluj referitoare la acest protest am transmis ca activitatea judiciară să continue. Din partea reprezenților magistraților (de la Cluj - n. red.) am primit mesajul că la nivelul instanțelor din raza Curții de Apel Cluj s-a stabilit că există mai multe cauze care se pot judeca în continuare, că s-a luat în considerare necesitatea soluționării celor urgente”, a declarat Radu Marinescu.

Acesta a subliniat că, principial, greva nu este permisă în această activitate juridică, dar forme de manifestare a nemulțumirii pot exista pentru orice categorie profesională în limitele legii

„Mi-am propus să merg la cât mai multe instanțe. Să văd care sunt problemele. Dorim să avem ce își dorește cetățeanul, adică o justiție eficientă. (…) Nimeni nu-i poate împiedica (pe magistrați - n. red.) să-și manifeste nemulțumirea. Speranța mea este că aceste proteste se vor opri după decizia Curții Constituționale a României. Nu există în momentul de față un instrument legal care să permită Ministerului Justiției să intervină în privința unor astfel de forme de protest. După cum știți, aprecierile asupra grevelor sau altor manifestări de protest, în ultimă instanță se fac tot de către autoritatea judiciară, care este chemată să spună, de exemplu, dacă o grevă s-a desfășurat sau nu s-a desfășurat în mod legal”, a mai declarat Marinescu.

Curtea de Apel Cluj amână judecarea cauzelor: Magistrații solicită retragerea „urgentă” a proiectului de reformă a pensiilor speciale

Curtea de Apel Cluj a decis, marți 26 august 2025, suspendarea activității, cu excepția cauzelor urgente, până la retragerea proiectului de reformă a pensiilor speciale.

Adunarea Generală a judecătorilor Curții de Apel Cluj, reunită marți în ședință, a decis amânarea tuturor cauzelor, cu excepția urgențelor, până la retragerea proiectului de reformă a pensiilor speciale.

Magistrații clujeni acuză lipsa de previzibilitate și stabilitate a statutului judecătorului, cu „consecințe grave asupra actului de justiție, care se răsfrâng direct asupra fiecărui cetățean”, se arată în informarea publicată marți de Curtea de Apel Cluj.

