Mariya Gabriel, fost comisar european, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) i-a oferit titlul de Doctor Honoris Causa Mariyei Gabriel, președinte al Institutului Robert Schuman și fost Comisar European pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret.

Mariya Gabriel, fost comisar european, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Cluj-Napoca | Foto: UTCN

Ceremonia festivă a avut loc miercuri, 8 octombrie, în Aula HUB UTCN. Distincția a fost acordată cu prilejul reuniunii partenerilor European University of Technology (EUt+) găzduită la Cluj-Napoca și subliniază contribuția Mariyei Gabriel la dezvoltarea inițiativei European Universities, precum și sprijinul constant oferit universităților europene în domeniile educației, cercetării și inovării.

„Sunt pe deplin hotărâtă să port titlul de Doctor Honoris Causa cu mare responsabilitate și să continui să militez pentru o Europă puternică, construită prin inovare, colaborare și promovarea talentelor. Cred că aceasta este cea mai bună rețetă pentru a construi o Europă mai competitivă și mai reziliență pentru generațiile viitoare.”, a declarat Mariya Gabriel.

La eveniment au participat reprezentanți ai conducerii UTCN, ai universităților membre în alianța EUt+, membri ai Senatului, autorități locale și cadre universitare.

„Europa ar trebui să investească în educație”

De asemenea, astăzi, 8 octombrie, în cadrul UTCN a mai avut loc o dezbatere cu prilejul reuniunii partenerilor alianței European University of Technology (EUT+), care a reunit reprezentanți ai mediului academic european. În intervenția sa, fosta comisară europeană a vorbit despre importanța investițiilor în educație și despre rolul strategic al universităților în consolidarea proiectului european:

„Dacă Europa are astăzi o alegere strategică de făcut, aceea este să investească în educație și, mai ales, în alianțele universitare europene pentru că ele pot ajuta Europa să rămână lider în cunoaștere și în valori.”

