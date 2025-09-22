UTCN, parte a celei de-a XX-a ediții a evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) va fi prezentă la cea de-a XX-a ediție a evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025.

Evenimentul în aer liber va avea loc vineri, 26 septembrie 2025, între orele 13:00 și 24:00, pe platoul din fața Sălii Sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca.

Similar anilor precedenți, Cluj-Napoca, alături de Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi, Pașcani și Hârlău, se alătură și în acest an celor peste 400 de orașe europene dedicate științei și inovării.

Inițiativa promovează știința și cercetătorii în rândul publicului larg. Timp de o zi, copiii, adolescenții și adulții pot participa la experimente științifice, pot discuta cu cercetătorii și pot descoperi rezultatele și aplicațiile cercetării.

„Ediția din 2025 are o însemnătate aparte, celebrând 20 de ani de la lansarea acestei inițiative europene. Orașul nostru devine astfel parte a uneia dintre cele mai prestigioase și renumite inițiative europene de popularizare a științei, care, de-a lungul anilor, s-a afirmat drept o oportunitate unică pentru tânăra generație de elevi și studenți, dar și pentru întreaga comunitate de a descoperi universul cercetării și al inovației. Partenerii noștri vor realiza o multitudine de activități interactive, constând în prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri”, au transmis organizatorii.

În calitate de partener în realizarea acestui proiect, alături de alte instituții universitare și de cultură din țară, UTCN, prin Direcția pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării și Inovării (DMCDI), va prezenta publicului cele mai recente rezultate ale proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare realizate în cadrul universității. Activitățile de cercetare ale UTCN acoperă o gamă largă de domenii, de la inginerie și tehnologie avansată la durabilitatea mediului și orașe inteligente.

Acest eveniment este organizat ca activitate principală în cadrul proiectului SCIENCE4FUTURE-III, finanțat prin programul Marie Skłodowska-Curie Actions, Horizon Europe Framework Programme (HORIZON).

Obiectivul principal al proiectului SCIENCE4FUTURE-III constă în prezentarea rezultatelor și a metodelor de cercetare către publicul larg, în vederea creșterii gradului de conștientizare a importanței activităților de cercetare, de inovare și de transfer tehnologic și a obținerii recunoașterii publice a cercetătorilor, dar și a înțelegerii impactului activității lor asupra vieții de zi cu zi. De asemenea, proiectul include și prezentarea activităților, a serviciilor și a produselor actorilor locali și regionali relevanți, în scopul popularizării contribuției pe care o are procesul de dezvoltare continuă, bazat pe cercetare, inovare și transfer tehnologic, la creșterea calității vieții și a sustenabilității mediului socio-economic.

Partenerii prezenți la eveniment sunt diverși, desfășurându-și activitatea specifică într-o gamă largă de domenii, și se încadrează în cel puțin una din următoarele patru secțiuni tematice:

Secțiunea I - Viitor prin trecut

Își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la valoarea patrimoniului cultural, natural și istoric și la efortul depus de specialiști în analiza și conservarea acestuia.

Secțiunea II - Știința pentru viitor: cercetarea începe la școală

Dorește să arate că în școală se fac primii pași către cercetare. Atragerea elevilor în activitățile științifice din cadrul laboratoarele școlare contribuie la creșterea interesului pentru cercetare. De asemenea, încurajează dialogul dintre profesori, universități și mediul de afaceri pentru a facilita elevilor contactul direct cu activitatea științifică din cadrul centrelor de cercetare.

Secțiunea III - Sănătate și bunăstare printr-un mediu înconjurător curat

Își propune să scoată în evidență posibilul impact al activităților umane asupra mediului și să disemineze cât mai multe informații cu privire la riscurile naturale și antropice, tehnologiile prietenoase cu mediul, producerea și utilizarea energiei verzi, managementul responsabil al deșeurilor și reciclarea.

Secțiunea IV - Dezvoltarea economică prin tehnologie și inovație

Dorește să demonstreze că dezvoltarea durabilă este posibilă doar prin utilizarea tehnologiilor moderne și inovare. Pe baza bunelor practici, își propune să ilustreze cum sunt implementate rezultatele cercetării în toate sectoarele economiei și cum sunt parte a produselor și a serviciilor oferite populației în viața de zi cu zi.

Acest proiect este inițiat și implementat de către Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca (Extensia Universitară Bistrița – lider de proiect, în colaborare cu Centrul de Cercetare a Așezărilor și Urbanism și Extensia Universitară a Facultății de Geografie din Sighetu Marmației), în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud. Partenerii proiectului includ instituții de învățământ superior și de cercetare, instituții de învățământ preuniversitar, cărora li se alătură și unități economice, asociații și ONG-uri.

Evenimentul este gratuit și deschis publicului larg.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesați pagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilorEuropeniBistrita/?ref=page_internal și pagina web a proiectului: https://noaptea-cercetatorilor.eu/.