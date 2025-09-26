Studenții UTCN, câștigători ai concursului internațional de design studențesc „Strada Potaissa”. Excursie la Osaka World Expo pentru echipa câștigătoare.

Studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) au fost premiați în cadrul Concursului internațional de design studențesc „Strada Potaissa”.

Concursul a marcat o etapă importantă în dezvoltarea parteneriatului dintre mediul academic, privat și comunitate.

Inițiativa a fost integrată în proiectul de an al disciplinei „Proiectare specializată – Interior și mobilier” din cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism, oferindu-le studenților oportunitatea de a testa, într-un context real, modul în care arhitectura și designul pot contribui la identitatea festivalului „Strada Potaissa – Piața de flori altfel”.

„Pentru studenți, concursul Strada Potaissa a fost mai mult decât un exercițiu de proiectare: a fost o ocazie de a testa felul în care ideile lor pot transforma spațiul public și pot dialoga cu un festival deja iubit de comunitatea clujeană.

Foto: Nagy Vass

Tema competiției a încurajat soluții modulare și sustenabile – un mesaj clar că viitorul designului înseamnă responsabilitate și reutilizare inteligentă a resurselor. Încheierea acestei etape ne apropie de ediția cu numărul zece a festivalului, când vom avea șansa să punem în practică ideile echipei câștigătoare”, a declarat arhitectul Paul-Mihai Moldovan, profesor în cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul UTCN.

Competiția internațională a reunit 16 propuneri inovatoare

În competiție au intrat 16 propuneri inovatoare ale unor echipe din România, Franța și Germania, din instituții de învățământ precum Marseille Ecole des Beaux Arts, Technische Universität München – School of Engineering and Design, Facultatea de Arhitectură și Urbanism – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, respectiv Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București.

Foto: Nath Nemes

Propunerile au fost evaluate de un juriu internațional, format din Andi Daiszler, Daisler Association, în calitate de președinte, Prof. dr. Udo Weilacher, Technical University of Munich și Conf. dr. arh. Paul-Mihai Moldovan, Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul UTCN.

Dintre studenții UTCN participanți la Concursul internațional de design studențesc „Strada Potaissa” s-au remarcat:

Locul I: Sidor Andreea & Jecza Alexandra, cu propunerea XB2710 pentru soluția sustenabilă bazată pe reutilizarea lădițelor de plastic pentru flori, transformate într-un sistem modular cu multiple scenarii de utilizare.

Locul II: Nagy Timea & Vass Attila, cu propunerea XYZ123 pentru eleganța conceptului și atenția remarcabilă la detalii și execuție.

Excursie la Osaka World Expo pentru echipa câștigătoare

Premiul pentru echipa care a ocupat locul 1 este o excursie în Japonia, la Osaka World Expo, pachet care include zboruri dus-întors, 5 nopți de cazare la hotel de 3 stele și 3 zile acces la prestigioasa expoziție.

Este cel mai mare premiu pe care Asociația Daisler l-a acordat vreodată ca parte dintr-un concurs organizat și este, de altfel, singurul astfel de premiu acordat în vreo competiție în 2025. Sponsorul demersului este Raiffeisen Bank România, partener al proiectului Strada Potaissa.

Foto: Jecza Sidor

„Suntem o companie implicată în comunitățile pe care le deservim ca bancă și ne bucurăm că am susținut acest concurs care a încurajat abordări inovatoare asupra modului în care spațiile urbane pot stimula interacțiunea umană”, a declarat Laura Mihailă – Marketing, Communications & CX Director Raiffeisen Bank Romania, sponsorul proiectului.

Totodată, juriul a acordat mențiuni speciale pentru creativitate, inovație și responsabilitate față de mediu, studenților:

Secher Leonid & Oară Andreea (SO2109) pentru conceptul inteligent, cu doar 6 elemente, ușor de asamblat și adaptabil în numeroase combinații.

Mihuț Alexandra Karla & Frinkuj Barna (KB1619) pentru integrarea inspirată cu tarabele existente ale Străzii Potaissa.

Nath Maria & Nemeș Magda (NN9946) pentru abordarea orientată spre sustenabilitate și calitatea estetică.

Membrii juriului au remarcat calitatea ridicată a proiectelor, apreciind diversitatea ideilor, soluțiile tehnice propuse și maturitatea estimărilor de cost.

„Sunt cu adevărat inspirat de felul în care tinerii arhitecți și peisagiști care participă la concursul Strada Potaissa se implică profund în proiectarea spațiilor publice. Calitatea propunerilor a fost foarte ridicată – în special cele venite din partea Facultății de Arhitectură și Urbanism a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, care s-au remarcat prin creativitate și sensibilitate față de contextul social, economic și de mediu. Concursurile internaționale de design, precum Strada Potaissa, sunt esențiale pentru noua generație de specialiști: îi provoacă pe designerii emergenți, îi expun la constrângeri reale și le oferă oportunitatea de a-și face vizibile ideile inovatoare în spațiul public. Sunt entuziasmat de perspectiva de a vedea piesele de mobilier propuse realizate și puse în funcțiune pe Strada Potaissa în 2026, aducând aceste viziuni creative în viața de zi cu zi”, afirmă Prof. Dr. Udo Weilacher, decanul Facultății de Arhitectură Industrială și Peisagism TU München – Germania.

Juriul care a evaluat cele 16 propuneri a fost surprins de creativitate și de abordarea sustenabilă pe care studenții au integrat-o în lucrări.

„Dincolo de o piață de flori tradițională, Strada Potaissa inspiră și asigură an de an colaborări dintre cele mai inedite, oferind de această dată studenților șansa de a câștiga o excursie la cea mai prestigioasă expoziție de pe planetă, celebra Osaka World Expo 2025 din Japonia.

Foto: Mihut Frinkuj

Proiectele propuse arată că suntem unul dintre cele mai atipice evenimente, motiv pentru care vom continua mereu să provocăm, inspirăm și furnizăm de acum decorul pentru acele conversații atât de necesare între actorii de lângă noi”, a declarat Andi Daiszler, președintele Asociației Daisler și fondatorul proiectului Strada Potaissa.

Andi Daiszler a mulțumit tuturor celor implicați în proiect și a declarat că strada Potaissa revine anul viitor:

„Strada Potaissa revine în 2026”, a adăugat Andi Daiszler.

Toate machetele înscrise în competiție vor fi expuse la Cluj-Napoca, unde vor fi prezenți toți studenții participanți la concurs, dar și la Iași, în cadrul Festivalului Facultăților de Arhitectură din România.

