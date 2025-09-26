Cardinalul Lucian Mureșan, înmormântat la Blaj. Toate bisericile greco-catolice vor arbora drapele negre până la funeraliile de luni.

Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice, va fi înmormântat la Blaj. Până la funeraliile de luni, clopotele vor fi trase zilnic, iar toate bisericile vor vor arbora drapele negre.

Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, care a trecut la cele veșnice joi, la vârsta de 94 de ani, va fi înmormântat luni, 29 septembrie, la Blaj.

Potrivit unei informări remise monitorulcj.ro de către Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, până la înmormântarea Cardinalului, în toate bisericile greco-catolice vor fi trase clopotele zilnic, la ora 12:00, iar toate bisericile și instituțiile Bisericii Greco-Catolice vor arbora drapele negre.

„În ziua de luni, 29 septembrie 2025, în Catedrala «Sfânta Treime» din Blaj, la ora 11:00 va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie urmată de Slujba Înmormântării. (...). Toți celebranții vor îmbrăca veșminte luminate”, se menționează în informarea privind funeraliile celui de-al treilea cardinal greco-catolic.

Sicriul cu trupul neînsufleţit al Cardinalului Lucian, depus vineri seara în Catedrala din Blaj

Transferul sicriului cu trupul Cardinalului Lucian va avea loc vineri, la ora 18:00, când se va porni într-o procesiune de la Castelul Mitropolitan spre Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj, unde sunt invitați să ia parte, alături de ierarhi și cler, și credincioși.

„La ora 18:30, trupul Preafericirii Sale va fi depus în Catedrală, unde se va celebra Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și rânduiala Parastasului, urmate de un program de rugăciune continuă.

Cei care doresc ca prin rugăciune să îi aducă un ultim omagiu, o vor putea face în timpul dintre celebrările Sfintelor Liturghii, în intervalul orar 07:00 - 22:00. Până la înmormântarea Preafericirii Sale, în toate bisericile greco-catolice vor fi trase clopotele la ora 12:00, iar la toate Sfintele Liturghii, după ectenia stăruitoare, înainte de Heruvic, se va rosti ectenia morților pentru odihna cea veșnică a Întâistătătorului Bisericii noastre. De asemenea, toate bisericile și instituțiile Bisericii Greco-Catolice vor arbora drapele negre”, menționează sursa citată.

Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice (1931 – 2025)

Lucian Mureșan (1931-2025), cardinal și arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, s-a născut la Ferneziu, astăzi cartier al municipiului Baia Mare. A urmat studii la Baia Mare și Alba Iulia, însă, în perioada regimului comunist, a fost exmatriculat din Institutul Teologic Romano-Catolic și a lucrat mai bine de trei decenii în cariera de piatră și la Drumuri și Poduri.

Hirotonit preot clandestin în 1964, a păstorit în ascuns comunitățile greco-catolice până la căderea comunismului, când a devenit episcop de Maramureș (1990). În 1994 a fost numit arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș și mitropolit al Bisericii Greco-Catolice.

La 16 decembrie 2005, papa Benedict al XVI-lea l-a numit arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolica, odata cu ridicarea Bisericii Mitropolitane sui iuris la rangul de Biserica Arhiepiscopala Majoră. Întronizarea sa a avut loc la 30 aprilie 2006, la Blaj.

Papa Benedict al XVI-lea l-a numit cardinal la 18 februarie 2012. Membru de onoare al Academiei Române din același an, a primit în 2015 Ordinul Național 'Steaua României' în grad de Ofițer.

