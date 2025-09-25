Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, mesaj de condoleanțe la moartea Cardinalului Lucian Mureșan: „Biserica înalță rugăciuni pentru odihna sufletului blândului slujitor al Domnului”

Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a încetat din viață, joi, la vârsta de 94 de ani. Episcopia de Cluj-Gherla îndeamnă credincioșii la rugăciune.

Foto: Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla

Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla a transmis un mesaj de condoleanțe după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice.

„Cu adâncă durere în suflet, dar întăriți de nădejdea întru Învierea Domnului nostru Isus Cristos, primind lumina cea dătătoare de viață și mângâiere, am aflat vestea trecerii la cele veșnice a Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan, întâiul stătător al Bisericii Greco-Catolice.

Aceste clipe sunt de mare încercare pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, chemată la rugăciune pentru odihna veșnică a sufletului celui care și-a dăruit întreaga viață și toată puterea slujirii lui Dumnezeu și Bisericii Sale”, se arată în mesajul transmis de Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla.

„Nădăjduim că aceste zile de întristare să devină, totodată, prilej de aducere aminte și recunoștința pentru toate roadele slujirii Preafericitului Părinte Lucian - lucrări vrednice și pilduitoare, care rămân mărturie a credinței și a dăruirii sale. Să însoțim această aducere aminte cu rugăciunea noastră stăruitoare, cerând de la Dumnezeu odihna cea veșnică și fericită odihnire în lumina Sa cea neapusă pentru sufletul slujitorului Său credincios, Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureșan”, menționează sursa citată în mesajul de condoleanțe.

Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice (1931 – 2025)

Lucian Mureșan (1931-2025), cardinal și arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, s-a născut la Ferneziu, astăzi cartier al municipiului Baia Mare. A urmat studii la Baia Mare și Alba Iulia, însă, în perioada regimului comunist, a fost exmatriculat din Institutul Teologic Romano-Catolic și a lucrat mai bine de trei decenii în cariera de piatră și la Drumuri și Poduri.

Hirotonit preot clandestin în 1964, a păstorit în ascuns comunitățile greco-catolice până la căderea comunismului, când a devenit episcop de Maramureș (1990). În 1994 a fost numit arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș și mitropolit al Bisericii Greco-Catolice.

La 16 decembrie 2005, papa Benedict al XVI-lea l-a numit arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolica, odata cu ridicarea Bisericii Mitropolitane sui iuris la rangul de Biserica Arhiepiscopala Majoră. Întronizarea sa a avut loc la 30 aprilie 2006, la Blaj.

Papa Benedict al XVI-lea l-a numit cardinal la 18 februarie 2012. Membru de onoare al Academiei Române din același an, a primit în 2015 Ordinul Național 'Steaua României' în grad de Ofițer.

