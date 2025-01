Episcopul Claudiu Pop: „Iuliu Hossu și-a dat viața pentru iubirea de Dumnezeu, de țară și de aproapele”

Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, Claudiu Pop, a declarat, marți, că 2025, anul „Cardinal Iuliu Hossu”, este o ocazie specială prin care ne amintim de un ierarh, de un om credincios, care și-a dat viața pentru credința lui, pentru iubirea de Dumnezeu, de țară și de aproapele.

Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, Claudiu Pop, a declarat, marți, că 2025, anul „Cardinal Iuliu Hossu”, este o ocazie specială prin care ne amintim de un ierarh, de un om credincios, care și-a dat viața pentru credința lui| Foto: Eparhia de Cluj-Gherla - Facebook

Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, Claudiu Pop, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că 2025, anul „Cardinal Iuliu Hossu”, instituit în România prin legea publicată în Monitorul Oficial nr. 968/25 octombrie 2023, este o ocazie specială prin care ne amintim de un ierarh, de un om credincios, care și-a dat viața pentru credința lui, pentru iubirea de Dumnezeu, de țară și de aproapele.

În mod liturgic, începutul anului „Cardinal Iuliu Hossu” va avea loc joi, cu o Sfântă Liturghie în Catedrala „Schimbarea la Față”.

„E o surpriză extraordinară și pentru noi acest an național Iuliu Hossu, ne bucurăm mult că a fost posibilă realizarea și împlinirea acestui vis, o inițiativă a deputaților Silviu Vexler și Ovidiu Ganț, care au susținut de la început proiectul de lege și apoi finalizarea lui. Noi ne-am gândit mult, la nivel de Biserică Greco-Catolică, de ce ar fi important un an național Iuliu Hossu și în ce fel o astfel de celebrare ar putea ieși din granițele Bisericii, din granițele Episcopiei de Cluj-Gherla. În primul rând cred că e vorba de o celebrare aparte. Nu celebrăm o personalitate trecută, de care ne amintim cu o lacrimă în colțul ochiului, așa cum am sta în fața unei statui, ci ne amintim de un ierarh al Bisericii noastre, un om credincios, care și-a dat viața pentru credința lui, pentru iubirea de Dumnezeu, de țară și de aproapele. Și, din acest punct de vedere, cred că celebrarea din acest an este extrem de actuală și importantă pentru oamenii de astăzi, pentru tinerii de astăzi, în mod cu totul special. De ce? Pentru că Iuliu Hossu trăiește și credința, deci iubirea de Dumnezeu, și iubirea de țară, și iubirea de aproapele într-un mod foarte concret și actual. Și astăzi putem face același lucru și noi”, a spus episcopul Claudiu Pop.

În cursul anului 2025, în localități clujene, dar și din alte zone ale țării, precum și în străinătate vor fi organizate o serie de manifestări prin care va fi marcat anul „Cardinal Iuliu Hossu”.

Printre altele, vor fi expuse și o serie de obiecte care au aparținut cardinalului Iuliu Hossu și vor fi organizate diferite manifestări inclusiv la Roma, Bruxelles și Londra.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: