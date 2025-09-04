Legea privind pensiile magistraților, aprobată automat de Parlament. Înalta Curte poate contesta proiectul la CCR.

Proiectul de lege privind pensiile magistraților a fost aprobat automat în Parlament, în lipsa unei moțiuni de cenzură. Înalta Curte de Casație și Justiție va decide joi dacă va contesta legea la Curtea Constituțională a României.

Legea privind pensiile magistraților, aprobată automat de Parlament. Înalta Curte poate contesta proiectul la CCR| Foto: Depositphotos.com

Parlamentarii au avut la dispoziție trei zile să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan pentru asumarea răspunderii pe proiectul privind pensiile magistraților.

Opoziția parlamentară a depus moțiuni de cenzură doar pentru patru din cele cinci proiecte de lege asumate de Executiv, cu excepția proiectului privind pensiile magistraților.

Legea privind pensiile magistraților, aprobată automat de Parlament. Înalta Curte poate contesta proiectul la CCR

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) urmează să decidă joi dacă va contesta la Curtea Constituțională proiectul de lege privind pensiile magistraților, care a fost aprobat automat de Parlament, semnalează HotNews.ro

ÎCCJ a convocat, joi, adunarea generală a magistraților pentru a decide cu privire la sesizarea CCR pe reforma pensiilor de serviciu.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, luni, că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor are şanse să îşi menţină constituţionalitatea, dacă intră în examinarea CCR.

Ce prevede reforma pensiilor magistraților?

Potrivit reformei pensiilor magistraților:

*vârsta de pensionare va crește treptat la 65 de ani, ca în sistemul public,

*vechimea necesară devine 35 de ani, nu doar 25,

*pensia se va calcula după media ultimilor 5 ani, nu doar după ultima lună, și nu va depăși 70% din ultimul venit net.

„Proiectul privind pensiile magistraților rezolvă două din cele trei probleme majore ce țin de eficiența și echitatea acestui domeniu, respectând independența justiției. Prima dintre ele este pensionarea,care nu mai poate continua la 48-49 de ani. Proiectul prelungește vârsta de pensionare la vârsta standard, până la 65 de ani, și acordă o perioadă tranzitorie, ca vârsta de pensionare să crească treptat în următorii 10 ani.

Al doilea aspect este valoarea pensiei în magistratură. Am avut o situație anormală: ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată. Astăzi valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800 și 5.000 de euro, deci 24.000-25.000 lei, o pensie care este de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 de euro din România. În formula propusă de lege, pensia în magistratură nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, ceea ce oricum este cea mai mare pensie dintre categoriile de pensionare din România. Cea de-a treia componentă care nu este rezolvată de acest pachet, dar care trebuie rezolvată este un sistem de salarizare clar. Pe actualul sistem, interpretabil, am avut peste 23.000 de procese inițiate de magistrați, legate de salarii și pe diferite aspecte care țin de discriminare, inechități, calcule procentuale. S-a ajuns în situația ca statul să plătească peste 2 miliarde de euro diferențe salariale suplimentare și încă pe atât sume care trebuie achitate în perioada următoare.

Acest pachet a fost adoptat și sper să fie aprobat de către Parlament”, a declarat premierul Ilie Bolojan în urma ședinței de Guvern de vineri, potrivit informării publicate de Executiv.

Luni, Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru cinci proiecte de lege din pachetul II de reformă, care include și reforma pensiilor magistraților.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: