Sondaj. Peste 50% dintre români, nemulțumiți de activitatea lui Nicușor Dan în politica externă. Liderii internaționali care se bucură de cea mai mare încredere.

Românii sunt mai degrabă nemulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan în politica externă. Mai mult, 70% cred că România merge într-o direcție greșită. Care sunt liderii internaționali în care românii au încredere?

Mai mult de jumătate dintre români se declară nemulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan în domeniul politicii externe, potrivit datelor unui sondaj Avangarde.

În același timp, NATO este instituția care se bucură de cea mai mare încredere, peste 74%, iar UE de 62%.

La întrebarea „Dumneavoastră personal sunteţi mulţumit de activitatea din primele luni de mandat, pe capitolul de politică externă, a actualului Preşedinte Nicuşor Dan?”, 51% dintre subiecţi au răspuns că nu sunt mulţumiţi, 43% s-au declarat mulţumiţi, iar 6% spun că nu pot aprecia.

Direcția generală a țării

70% dintre respondenți cred că România merge într-o direcție greșită.

20% consideră că țara se află pe o direcție bună.

10% nu pot aprecia.

Încrederea în lideri internaționali

Cei mai apreciați lideri la nivel internațional sunt:

*Maia Sandu – 44% încredere,

*Donald Trump – 44%,

*Emmanuel Macron – 40%,

*Ursula von der Leyen – 39%,

*Volodimir Zelensky – 37%.

La polul opus se regăsesc:

*Vladimir Putin – 33% încredere,

*Viktor Orban – 29%,

*Xi Jinping – 33%.

Încrederea în instituții internaționale

NATO se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere: 74%.

Uniunea Europeană – 62%.

ONU – 61%.

Comisia Europeană și Parlamentul European – câte 57%.

BRICS – doar 27%.

Războiul din Ucraina

37% cred că România nu ar trebui să se implice deloc, eventual doar cu sprijin umanitar.

33% susțin o implicare mai mare.

26% cred că România face suficient.

În ceea ce privește bugetul pentru apărare, 57% dintre români sunt de acord ca țara să aloce 5% din PIB pentru apărare, conform solicitării NATO, iar 38% sunt împotrivă.

Posibilitatea unui atac rusesc asupra României este evaluat drept posibil de 47%, în timp ce 43% cred că nu este posibil.

La întrebarea Cine este „cel mai bun prieten” al României, în top 3 state se regăsesc:

*Republica Moldova – 13%,

*Franța – 11%,

*SUA – 5%.

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 8 - 14 septembrie, telefonic, pe un eşantion de 1.000 de subiecţi. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.

