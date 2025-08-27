Sondaj Avangarde. Mai mult de jumătate dintre români îi consideră criminali pe legionari. Ce cred despre mareșalul Ion Antonescu?

Potrivit unui recent sondaj de opinie realizat luna aceasta de Avangarde, circa 60% dintre români consideră că Mișcarea Legionară a fost o organizație criminală.

Maresalul Ion Antonescu și Adolf Hitler la Obersalzdberg. | Foto: AGERPRES-ROMPRES

17% din tre români nu cred că Mișcarea Legionară ar fi fost o organizație criminală.

24% dintre ei nu știu sau nu au răspuns.

Aceeași întrebare, pusă în funcție de studiile intervievatului, arată că în timp ce cei cu studii superioare (73%) cred că Mișcarea Legionară a fost o organizație criminală, procentajul se reduce la cei cu liceu/profesională (53%) sau sub liceu (51%).

Mai degrabă bărbații (20%) decât femeile (13%) nu văd în Mișcarea Legionară o organizație criminală.

Părerile românilor despre mareșalul Ion Antonescu sunt împărțite

O altă întrebare importantă adresată românilor este despre mareșalul Ion Antonescu.

Aici, părerile sunt împărțite.

29% dintre români îl consideră erou, iar 35% spun că este un criminal de război. În fine, 36% nu știu sau nu răspund la această întrebare. Și aici studiile repondenților duc la concluzii diferite. Mareșalul este văzut drept criminal de război mai degrabă de cei cu studii superioare (41%), decât cu cei fără studii (32%), la fel cum cei cu studii îl văd ca erou (35%, doar 18% în cazul celor fără). De menționat că jumătate dintre cei fără studii au preferat să nu răspundă la întrebare, sau au admis că nu știu.

Mareșalul Antonescu este văzut drept criminal de război mai mult de bărbați (38%) decât de femei (34%).

Totodată, în cazul expresiei „Să facem o țară ca soarele scump de pe cer”, un slogan legionar și un citat, de fapt, din Corneliu Zelea Codreanu – „Pentru legionari”. Jumătate dintre români sunt de acord cu această afirmație (38%, nu), în cazul celor de acord nefiind mare diferență tipul studiilor.

Sondajul Avangarde (autofinanțat) a fost realizat la sfârșitul lunii august, pe un elantion de 1.100 de subiecți, prin metoda CATI (telefonic) și are o eroare maximă de eșantionare de +/- 3%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: