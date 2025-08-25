Facturi în creștere la energie: românii se pregătesc pentru o iarnă grea. Ministrul Energiei: „E o problemă de siguranță națională”.

Prețurile facturilor la energie au explodat după expirarea măsurilor de plafonare, dar și a aplicării cotei majorate de TVA. „Mă duc cu aceste probleme în CSAT”, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

După eliminarea măsurii de plafonare a prețurilor la energie, precum și a aplicării cotei majorate de TVA de la 19% la 21%, facturile românilor au crescut semnificativ, în unele cazuri fiind vorba chiar de o triplare a prețurilor.

În condițiile în care guvernanții nu ar fi modificat un articol din Codul Fiscal care prevede că pentru acest tip de servicii TVA se aplică în funcție de data facturii, nu de perioada de consum, în presă au apărut informații potrivit cărora românii au primit facturi cu TVA majorat la 21% din iulie, în loc de august.

Pentru românii vulnerabili, Guvernul a pregătit un plan de sprijin prin care vor fi acordate vouchere de 50 lei pentru 2,1 milioane de gospodării, în orice lună de consum. Măsura va fi aplicată în perioada 1 iulie 2025 - 31 martie 2026.

Însă, odată cu liberalizarea pieței la energie, facturile românilor s-au triplat în unele cazuri, aspect ce reprezintă o chestiune de „siguranță națională”, potrivit declaraței făcute de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Antena3CNN, care anunță că va ridica problema în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Mă duc cu aceste probleme în CSAT. E o problemă de siguranță națională în clipa în care ajungi ca în România, o țară care are capacități de producție în bandă, a energiei în bandă, să plătești aproape cea mai scumpă energie electrică din Europa”, a declarat ministrul Enrgiei, Bogdan Ivan, potrivit Antena3.ro

În România sunt în prezent aproape nouă milioane de clienţi casnici, consumatori de energie electrică. Consumatorii vulnerabili pot solicita tichete de energie pentru plata facturilor la electricitate, începând din luna august.

Recent, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat după ce în presă au apărut informații potrivit cărora românii au primit facturi cu TVA majorat la 21% din iulie, în loc de august.

„Afirmațiile potrivit cărora românii ar fi «jefuiți» prin aplicarea cotei majorate de TVA la facturile pentru luna iulie sunt false. Regula fiscală este simplă și neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului. Asta înseamnă că, dacă furnizorul de energie, gaze, apă sau telefonie emite factura în august pentru consumul din iulie se aplică automat cota în vigoare la data facturării, adică 21%”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat, în context, că aceeași regulă s-a aplicat și atunci când TVA a scăzut, iar oamenii au beneficiat de cote reduse la facturile emise după 1 ianuarie 2016 sau 2017, chiar dacă acestea priveau consumul din luna anterioară.

