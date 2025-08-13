Oficial. Fumatul, interzis în stațiile de transport, baze sportive și parcuri. Emil Boc: „Clujul respiră mai curat!”

Oficial, de miercuri, 13 august, fumatul este interzis în spațiile publice din Cluj-Napoca. „Această inițiativă este despre respect și despre sănătatea fiecăruia dintre noi”, spune primarul Emil Boc.

Clujul interzice, oficial, fumatul în parcuri, baze sportive și stațiile de transport public. Inițiativă locală, aprobată de Consiliul Local în luna mai, intră în vigoare miercuri, 13 august.

Cei care nu vor respecta noile reglementări riscă amenzi usturătoare.

Boc: De astăzi Clujul respiră mai curat

Anunțul a fost făcut, miercuri, de primarul Clujului, Emil Boc, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

„Clujul respiră mai curat! De astăzi fumatul este interzis în stațiile de transport în comun, în parcurile și în bazele sportive din oraș!”, a anunțat Emil Boc în mesajul citat.

„Intră în vigoare hotărârea Consiliului Local prin care se interzice fumatul în parcuri, în baze sportive și în stații de transport în comun.

Nu este doar o simplă regulă, ci este un pas important pentru sănătatea fiecăruia dintre noi și pentru protecția mediului.

Copiii noștri vor putea alerga în parcuri fără a fi expuși fumului de țigară, sportivii își vor păstra aerul curat și pe terenurile de sport. Iar așteptarea autobuzului nu mai înseamnă inhalarea fumului pasiv.

Clujul este casa noastră comună, să o păstrăm curată, verde și sănătoasă”, a transmis edilul Clujului.

Amenzi pentru cei care nu respectă noile reglementări

Totuși, atât în parcuri cât și în bazele sportive vor fi amenajate locuri speciale destinate celor care fumează.

La începutul lunii august, în stațiile de transport public din oraș au fost amplasate indicatoare cu textul „Fumatul interzis”, astfel încât cei care nu vor respecta noile prevederi riscă amenzi usturătoare.|Foto: monitorulcj.ro

„Din respect pentru toți, vom avea spații special amenajate pentru fumători, în parcuri și în baze sportive”, a adăugat Emil Boc.

În același timp, cei care nu vor respecta legea, vor fi primi o amendă între 100 la 500 lei.

Nu doar fumătorii sunt vizați de noile măsuri, ci și cei care folosesc țigări electronice sau mijloace alternative de fumat, precum produse din tutun încălzit.

Din martie 2016, fumatul a fost interzis în spațiile publice închise din România, precum baruri și restaurante, în urma inițiativei legislative promovate de deputatul clujean Aurelia Cristea.

