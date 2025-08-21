Vănătoarea de fumători a început. Controale în stații și parcuri, s-au dat primele amenzi!

11 clujeni care fumau în parcuri și în stațiile de autobuze au fost amendați de polițiștii locali.

Clujenii nu s-au obișnuit încă cu noile prevederi care interzic fumatul în stațiile de transport și în parcuri |Foto 1 cititor monitorulcj.ro, foto 2 monitorulcj.ro

Clujul a interzis, oficial, fumatul în parcuri, baze sportive și stațiile de transport public. Inițiativă locală, aprobată de Consiliul Local în luna mai, intră în vigoare miercuri, 13 august.

În același timp, cei care nu vor respecta legea, vor fi primi o amendă între 100 la 500 lei. Nu doar fumătorii sunt vizați de noile măsuri, ci și cei care folosesc țigări electronice sau mijloace alternative de fumat, precum produse din tutun încălzit.

Între timp, în stațiile de transport public din municipiu au fost instalate mesaje de informare care semnalează că fumatul este interzis. Totuși, atât în parcuri cât și în bazele sportive vor fi amenajate locuri speciale destinate celor care fumează.

„Din 13 august a intrat în vigoare, o săptămână am dat avertismente ca lumea să se obișnuiască, să vadă, să știe, să se familiarizeze cu prevederile legale. De ieri am intrat în teren și deja am aplicat 11 sancțiuni. În 20 august, polițiștii locali au efectuat controale în bazele sportive, în stațiile de transport și au aplicat 11 amenzi în valoare de 1.000 de lei în următoarele locații: Parc Opera, în spatele Teatrului Național, stația CTP de la Gară, stația CTP din Piața Mărăști și stația CTP de pe strada Traian Vuia. Controalele în parcuri, stații de transport în comun și în baze sportive continuă în fiecare zi. Este o regulă de bun simț, convertită într-o normă legală și are sancțiune. De azi înainte nu mai stăm la avertismente. Partea de avertisment a trecut, am lăsat o săptămână să se obișnuiască lumea. Le-am trasmis polițiștilor locali să se comporte civilizat, să vorbească frumos, să nu intre în discuții în contradictoriu, atitudine respectuoasă, dar fermă în aplicarea legii. Indiferent cine este în fața voastră. Doar așa putem ține echilibrul în oraș”, a precizat edilul Emil Boc, joi, la o emisiune la radio.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: