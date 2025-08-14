Pelerinajul de la Nicula. Mii de credincioși sunt așteptați la Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului pe 15 august.

Cu ocazia Săbătorii Adormirii Maicii Domnului, la Mănăstirea Nicula, Mitropolitul Andrei, înconjurat de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, va săvârși Sfânta Liturghie și va rosti pelerinilor un cuvânt de învățătură.

Mănăstirea Nicula | Foto: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Andrei Andreicuț, va conduce, alături de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, din care va face parte și Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei. Timotei, pelerinajul „La Nicula colo-n deal”, procesiune care are loc joi, din centrul orașului Gherla până la biserica de lemn din incinta Mănăstirii Nicula, un traseu de circa șapte kilometri.

„La Nicula colo-n deal”, tradiționalul pelerinaj de Sfânta Maria

„Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului de pe 15 august este importantă peste tot în lumea creștină, dar pentru noi, transilvănenii, are o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula. Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului va fi precedat de tradiționalul pelerinaj «La Nicula colo-n deal», amintindu-ne de anul 1699, când icoana pictată de preotul ortodox Luca din Iclod și aflată în biserica din Nicula a lăcrimat vreme de trei săptămâni”, a transmis, luni, Biroul de presă al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Potrivit unui comunicat, procesiunea va începe joi, de la ora 11.00, de la Biserica „Sfântul Nicolae” din parcul central al orașului Gherla și va continua pe jos până la biserica de lemn din incinta Mănăstirii Nicula.



„Procesiunea va fi condusă de către IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, însoțit de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, din care va face parte și Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei”, se precizează în comunicat.



Joi, de la ora 18.00, pe altarul de vară al mănăstirii va fi săvârșită slujba Vecerniei Mari și a Litiei, iar de la ora 22.00, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică și va fi săvârșită Slujba Utreniei și Prohodul Maicii Domnului.



„Toate aceste slujbe de priveghere vor culmina cu procesiunea icoanei, la miezul nopții”, menționează sursa citată.



În ziua praznicului, vineri, de la ora 9.00, tot pe altarul de vară, Mitropolitul Andrei, înconjurat de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, va săvârși Sfânta Liturghie și va rosti pelerinilor un cuvânt de învățătură.



„Pe toată perioada prezenței lor la Mănăstirea Nicula, credincioșii sunt sfătuiți să fie responsabili unii față de alții și mai ales față de ce lasă în urma lor, știind că pășesc într-o grădină a Maicii Domnului”, mai arată reprezentații Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

