Din 19.000 km de cale ferată, CFR a reușit să modernizeze sub 600 km. Două podețe de pe ruta Sighet-Cluj au rămas nereabilitate, iar circulația feroviară riscă să fie perturbată.

Activitatea CFR SA a fost criticată de reprezentanții Consiliului Economic și Social (CES), care au aprobat cu observații actul adițional pentru anul 2024 la contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”-S.A. pentru perioada 2021 – 2025.

Astfel, din 19.200 de kilometri de cale ferată, CFR a modernizat sub 600 km (587 km reabilitați), iar circulația feroviară de pe ruta Cluj-Sighetu Marmației riscă să fie perturbată din cauza a infrastructurii precare din zonă: două podețe esențiale pentru ruta feroviară au rămas nereparate.

CFR Călători nu are nici măcar piese de schimb, nu are nici automotoare DESIRO suficiente și/sau LDH plus vagoane necesare, iar din această cauză, în perioada următoare din anul 2025 ar putea întâmpina probleme în ceea ce privește circulația feroviară pe unele rute, inclusiv Sighet-Cluj. Numai prin scăderea vitezei de circulație a trenurilor de călători a devenit posibilă până la urmă circulația trenurilor respective de călători, potrivit clubferoviar.ro

„Este inexplicabil faptul că modernizarea infrastructurii feroviare s-a făcut până în prezent doar asupra a 600 km din cei 19.626 km de cale ferată existentă și că obiectivele privind numărul punctelor periculoase eliminate prin reînnoire figurează în anul 2020 ca fiind eliminate doar șase puncte periculoase prin reînnoire, iar în următorii ani, respectiv 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025 s-a prevăzut doar monitorizare, din lipsă de alocare de fonduri publice destinate activităților de reînnoire a infrastructurii feroviare”, se arată în avizul CES.

De altfel, CES constată că în timp ce 90% din infrastructură necesită lucrări de reparații doar 10% beneficiază de finanțare de la bugetul de stat.

Traficul feroviar pe secțiunea Sighet-Cluj riscă să fie perturbat din cauza deficiențelor în ceea ce privește reabilitarea infrastructurii din zonă.

„C.N.C.F. „CFR” – S.A. nu a reușit în anul 2024 nici măcar să repare/să modernizeze cele două podețe de pe secția Sighet-Cluj, respectiv viaductul Telcisor situat la km 16+303 (între stațiile Telciu – Fiad) și respectiv viaductul Căprariei situat la Km 28+ 240 (între stațiile Fiad – Romuli).

Din cauza acestora, din luna decembrie 2024 urmează să se închidă această secție de circulație pentru că C.N.C.F. „CFR” – S.A. impune circulația pe acea secție doar cu automotoare DESIRO sau cu locomotive LDH plus vagoane”, se arată în documentația ciată.

A fost necesară scăderea vitezei de circulație a trenurilor de călători pentru a face posibilă circulația trenurilor pe rutele: Sighetu Marmației-Viseu de Jos-Sighet; Sighet Marmației-Vișeu-Sighet; Sighet-Vișeu-Sighet; Sighet-Cluj-Sighet.

În 2023, CFR nu a recepționat niciun kilometru de cale ferată modernizată din cei 100 km promiși la început de an.

