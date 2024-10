Drumul expres de la Tureni, progres de 65% în teren. Lucrările pentru asigurarea conexiunii dintre A3 și DN1, încheiate în primul trimestru din 2025.

Lucrările la drumul expres de la Tureni au atins un grad de execuție în teren de 65% și urmează să fie încheiate în prima parte a anului viitor.

În câteva luni, clujenii nu vor mai fi nevoiți să tranziteze Turda pentru a ajunge pe A3.

Lucrările la DEx4 de lângă Tureni ar putea fi gata în primul trimestru al anului viitor, cel mai probabil în februarie 2025.

Salvare pentru șoferi: DEx 4 va elimina tranzitul din Turda

Dacă în septembrie 2024 lucrările erau la 53% grad de execuție, pe final de octombrie antreprenorul DIMEX 2000 - CON-A OPERATIONS SRL a reușit un avans substanțial al lucrărilor în teren pentru realizarea drumului expres (DEx 4 A3-DN1, Tureni) care va conecta Clujul la autostradă.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), chiar dacă anterior a fost avansat un nou termen pentru finalizarea lucrărilor (iunie 2025), în urma mobilizării din teren proiectul va fi încheiat în prima parte a anului viitor.

„Lucrările pentru construcția drumului expres care va asigura legătura între A3 și DN1, avansează!

Am verificat astăzi lucrările în acest șantier unde Asocierea de constructori români și spanioli a ajuns la un stadiu fizic de 65%.

Pe cei 5 km ai noului drum expres (DEx4), trebuie să se circule în primul trimestru al anului viitor (2025)”, a notat la finalul acestei săptămâni directorul CNAIR, Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Drumul expres de la Tureni, încheiat în prima parte a anului viitor. Progres de 65% în teren|Foto: CNAIR - Facebook

Astfel, sunt șanse bune ca termenul inițial pentru realizarea lucrărilor (februarie 2025) să fie respectat. Clujenii așteaptă de ani de zile soluții de trafic, prin care să poată evita tranzitarea municipiului Turda. Astfel, tranzitul prin Turda ar putea deveni istorie odată cu deschiderea drumului expres Cluj-Autostrada Transilvania.

În traseu, drumul expres are o lungime de 5 kilometri, plus alți 10 kilometri ce reprezintă bretele nodurilor rutiere de la DN 1 și A3. Proiectul include 7 poduri și viaducte, din care cel mai lung va fi la kilometrul 4 peste Valea Racilor, un viaduct cu 6 deschideri și o lungime totală de 258 de metri din care tablierul are 246 metri. Alți 10 kilometri reprezintă lungimea bretelelor de la nodurile A3 și DN 1 (bretelele vor avea două benzi). Profilul este de drum expres cu o lățime a benzii de circulație de 3,5 metri, un acostament lat de 2,25 metri și spațiu median de 3 metri lățime unde se montează separatoarele de sens.

Autorizația de construire pentru Drumul Expres ce va lega municipiul Cluj-Napoca de Autostrada Transilvania, prin Tureni, a fost emisă de Ministerul Transporturilor în august anul trecut, iar lucrările derulate de Asocierea Dimex 2000 Company SRL–Autotehnorom SRL–OPR Asfalt SRL–Obras Publicas Y Regadios SA–Con-A Operations SRL au debutat în septembrie 2023. Valoarea contractului este de 562,6 milioane de lei.

