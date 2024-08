Directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo: Întârzierile pe aeroporturi vor continua

Jumătate din zborurile aeriene din întreaga Europă au avut întârzieri în această vară, atât la decolare, cât și la aterizare, iar problema este departe de a fi rezolvată.

David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj. Foto: Facebook Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, a declarat că întârzierile pe aeroporturile din Europa vor continua atât la decolare, cât și la aterizare, iar cauzele sunt multiple.

„Ne pare rău pentru aceste întârzieri, s-au mai atenuat, dar, din păcate, vor mai continua. Sunt motive meteo, spațiul aerian e foarte aglomerat, motive tehnice, lipsă personal, se transmit întârzierile. Traficul pe Aeroportul Cluj este 90% trafic internațional, așadar suntem conectați la tot ce se întâmplă în Europa, dar avionul și industria aviatică rămân un mijloc foarte important pentru municipiul Cluj-Napoca, pentru județ și pentru întreaga regiune”, a spus Ciceo, luni, cu ocazia aniversării pasagerului 2.000.000 de pe Aeroportul Internațional Cluj.

Ciceo a mai spus că pentru aeroportul clujean acest an va fi unul de consolidare, dar că investițiile vor continua.

„Vrem să creăm condiții cât mai bune, am reușit să finalizăm extinderea terminalului, aproape 50% fonduri europene și după cum cunoașteți în ultimii trei ani am reușit să finalizăm multe proiecte de infrastructură, proiecte din sfera siguranței, securității pe fonduri europene. Vom continua investițiile, anul acesta este un an de consolidare, este un an foarte dificil în aviația europeană, ați văzut că sunt foarte multe întârzieri. Să știți că în ultima lună, în ce privește zborurile la decolare, 50% au avut întârzieri, mă refer la nivel european. La aterizare, aproximativ 58% din zborurile din Europa au întârziat și în aviație se consideră întârziere doar dacă se depășește 15 minute la decolare sau aterizare. Cauzele sunt multiple, vremea nefavorabilă, foarte aglomerat spațiul aerian, lipsă personal, motive tehnice. Traficul pe Aeroportul Cluj este peste 90% trafic internațional, așadar, întârzierile pe plan european s-au transmis și pe Aeroportul Cluj. S-au mai atenuat, sperăm să se atenueze și în continuare, ne pare rău pentru neplăcerile pe care le au pasagerii și o să le mai aibă. Încercăm să găsim soluții și să atenuăm cât mai mult această problemă. Noi, aeroportul, ne așteptăm la o creștere în continuare a traficului, după 2040 ne așteptăm să avem 7 milioane de pasageri, cel mai important proiect e extinderea pistei la 3.400 metri. Odată ce se va termina devierea râului Someș vom extinde pista, astfel încât va fi posibil să avem zboruri intercontinentale”, a mai spus David Ciceo.

Aeroportul Internaţional Cluj a sărbătorit astăzi pasagerul cu numărul 2 milioane în anul 2024 pentru a şasea oară în istoria sa.

