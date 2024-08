Pasagerul 2.000.000 „a aterizat” pe Aeroportul Internațional Cluj. Cine este norocosul pasager?

Aeroportul Internațional Cluj sărbătorește pasagerul cu numărul 2 milioane în anul 2024 pentru a șasea oară în istoria sa.

Pasagerul cu numărul 2 milioane este clujean și a fost întâmpinat de reprezentanții Aeroportului Internațional Cluj și cei ai companiei aeriene Wizz Air. Foto: monitorulcj.ro

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și compania Wizz Air au sărbători astăzi pasagerul cu număru 2.000.000 înregistrat în anul 2024. Evenimentul a reprezentat un reper deosebit de important pentru aeroport, dar și pentru regiunea pe care o deservește.

Anul acesta, Aeroportul Internațional Cluj atinge pentru a șasea oară în istoria sa pragul de 2 milioan de pasageri înregistrați într-un an calendaristic, această aniversare devenind astfel un eveniment simbol pentru a marca reușita și excelența operațiunilor aeroportuare, celebrat împreună cu pasagerii.

Pasagerul cu numărul 2.000.000 înregistrat în anul 2024 a fost transportat de către operatorul aerian Wizz Air pe zborul de la Milano-Bergamo la Cluj-Napoca.

Norocosul pasager a fost selectat și premiat la debarcare în prezența reprezentanților aeroportului și companiei aeriene. Emil Rad și soția lui, ambii din Cluj, au primit flori și un voucher de călătorie din partea Wizz Air.

„Aleg să călătoresc cu avionul pentru că este mai convenabil, ajungi mai repede, sunt multe avantaje. Am fost la Milano și am venit acasă la Cluj. Vreau să vă mulțumesc tuturor, a fost o surpriză foarte plăcută, am fost anunțați după ce am decolat din Italia. Folosim aeroportul din Cluj foarte des pentru că suntem clujeni. Vă dorim să ajungeți la pasagerul cu numărul 5.000.000”, a spus Emil Rad, pasagerul 2.000.000.

„Compania Wizz Air este onorată să ia parte la acest moment aniversar remarcabil pentru Aeroportul Internațional Cluj, odată cu sărbătorirea a 2 milioane de pasageri în anul 2024. Este un privilegiu deosebit faptul că pasagerul cu numărul 2 milioane al anului 2024 a fost transportat pe zborul nostru de la Bergamo la Cluj-Napoca. Această realizare evidențiază colaborarea puternică cu aeroportul și dedicarea companiei Wizz Air de a oferi opțiuni de călătorie accesibile pasagerilor noștri. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm parteneriatul nostru de succes cu Aeroportul Internațional Cluj și să contribuim la creșterea și conectivitatea regiunii”, a declarat Valeria Bragarenco, Corporate Communications Manager Wizz Air.

„Aniversarea unor praguri semnificative de pasageri pentru Aeroportul Internațional Cluj a devenit deja o tradiție prin care marcăm faptul că aeroportul se află într-o continuă evoluție. Anul acesta, Aeroportul Internațional Cluj sărbătorește pentru a 6-a oară în istoria sa pasagerul cu numărul 2.000.000, iar luna aceasta, pe 12 august, am marcat un nou record, respectiv 14.000 de pasageri înregistrați într-o singură zi. Doresc să le mulțumesc tuturor pasagerilor, partenerilor și întregii echipe a aeroportului pentru contribuția deosebită din cadrul proiectelor noastre de dezvoltare și avem convingerea că până la finalul anului 2024 vom depăși din nou borna de 3 milioane de pasageri înregistrați într-un singur an calendaristic, un prag important, o consolidare importantă a traficului”, a declarat David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj.

Alexandru Cordoș, consilier județean, spune că la Aeroportul Internațional Cluj se face „performanță”.

„Sunt onorat ca de fiecare dată când ajung să fiu parte a acestui eveniment. Este o sărbătoare, până la urmă, pasagerul cu numărul 2 milioane, felicităm pe pasager, felicităm reprezentanții aeroportului. Cred că trebuie spus că în ultimii 4 ani am fost aproape de aeroport și de conducerea lui ca și consilier județean, în ultimii 10-15 ani am fost aproape ca și senator. Putem spune că avem de-a face cu performanță și misiune. Aeroportul se dezvoltă, a crescut foarte mult și sunt convins că toate investițiile pe care le-au realizat și care urmează să le realizeze vor face așa încât ținta propusă să continue în acest an și creșterea pe anii viitori. La mulți ani aeroportului, la cât mai mulți pasageri, felicitări domnule director și întregii echipe și mai ales că ați reușit de fiecare dată să închegați o comunitate puternică”, a spus Cordoș.

Rețeaua de rute a Aeroportului Internațional Cluj oferă în prezent peste 45 de destinații regulate spre aproximativ 20 de țări din Europa și Orientul Mijlociu, precum și zboruri charter spre cele mai importante destinații turistice ale sezonului.

