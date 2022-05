Cristi Danileț, premiat pentru activitatea din 2021: „E cel mai important din cariera mea de 23 de ani în magistratură”

Cristi Danileț a primit un premiu GDS pentru activitatea sa din anul 2021, despre care spune că este o recunoaștere a meritelor pentru militantismul civic pe care îl face de peste două decenii.

Judecătorul Cristi Danileț a primit premiul GDS pentru activitatea sa din anul 2021 / Foto: Facebook - Cristi Danileț

De asemenea, Cristi Danileț susținea și că acest premiu este și pentru programul de educație juridică adresat elevilor pe care îl gestionează de peste 10 ani:

„Nu a fost doar o onoare pentru mine, ci chiar o nevoie de recunoaștere a meritelor pentru militantismul civic adresat adulților pe care îl fac de peste două decenii (explicând noțiuni precum democrație, libertate, dreptate, separația puterilor, independența justiției, civism) și pentru programul de educație juridică adresat elevilor pe care îl gestionez de peste 10 ani (pe care îi învăț despre responsabilități, competențe, proceduri, sancțiuni, efecte)”, a spus judecătorul clujean.

Danileț, premiat cu același premiu ca Maia Sandu sau Doina Cornea

După ce a primit premiul la sediul Grupul pentru Dialog, Cristi Danileț a intrat pe lista mai multor personalități remarcabile, între care se numără președinta Republicii Moldovei Maia Sandu și disidenta anticomunistă clujeană Doina Cornea.

În aceeași zi, 11 mai 2022, și jurnalista Emilia Șercan a fost premiată:

„11 mai 2022. la sediul Grupul pentru Dialog Social (GDS), am primit premiul pentru activitatea mea din anul 2021. Mă înscriu, astfel, alături de alți premiați care au contribuit vizibil la evoluția în bine a societății, dintre care enumăr: Maia Sandu (2020), Emilia Șercan (2019, diplomă ridicată tot azi), Augustin Lazăr (2018), Laura Kovesi (2014), Germina Nagâț (2013), Dan Tăpălagă (2012), Daniel Morar (2011), Societatea Timișoara (2009), Vladimir Tismăneanu (2007), Monica Macovei (2005), Cristian Pârvulescu (2004), Mihai Șora (2001), Andrei Pleșu (1999), Academia Civică (1998), Doina Cornea (1997).

Au fost prezenți astăzi, la decernarea premiului: Andrei Cornea (președinte), Andrei Oișteanu, Brindusa Armanca, Rodica Culcer, Andreea Pora, Cristina Guseth, Mircea Toma, Magda Cârneci, Madalin Hodor, Vlad Alexandrescu, Andrei Lupu Au fost alături de mine colegii din conducerea asociației VeDem Just, Lucian Checheriță și Florian Ionita”, a spus Cristi Danileț miercuri, pe Facebook.

„Cel mai important premiu din cariera mea”

La decernarea premiilor, judecătorul clujean a povestit auditoriului despre activitatea sa de activist în justiție, cum a început aceasta și unde s-a ajuns acum, dar a adus în discuție și problemele legate de filmulețele de pe TikTok.

Despre acele videoclipuri, Danileț a susținut iar că nu au deloc legătură cu justiția: „hotărâre care trebuia motivată în 20 de zile dar care nici până azi nu mi-a fost comunicată, perioadă în care am fost lăsat fără venituri și în care mi s-au luat dosarele penale care au trebuit rejudecate de la zero de către alți judecători”, a spus clujeanul.

De asemenea, Danileț a povestit câte ceva și despre programul de educație juridică de care se ocupă, dedicat elevilor:

„Am povestit auditoriului cum am început activitatea de activist în justiție, despre interviurile pentru revista Dilema Veche și Revista 22 ale GDS, despre atacurile cu privire la viața mea privată din vara anului 2012 prin intermediul presei, despre protestele magistraților în anii 2018-2019, dar și despre represaliile Inspecției Judiciare împotriva liderilor informali din justiție, precum și despre sancțiunea incredibilă ce mi-a fost aplicată în decembrie anul trecut de către CSM pentru două filmulețe pe TikTok ce nu au vreo legătură cu justiția, hotărâre care trebuia motivată în 20 de zile dar care nici până azi nu mi-a fost comunicată, perioadă în care am fost lăsat fără venituri și în care mi s-au luat dosarele penale care au trebuit rejudecate de la zero de către alți judecători.

Am mai povestit despre programul de #educatiejuridica și despre aplicația de mobil Lege-n-Dar inventată de mine și despre speranța că cele opt voturi pe care le vom acorda în anul 2024 vor fi în cunoștință de cauză. În primele zile ale lui `90 lua ființă Grupul de Dialog Social, un ONG care reunea personalități culturale ale țării. Timp de trei decenii GDS s-a remarcat prin activități civice ale unor intelectuali. Acest premiu este cel mai important din cariera mea de 23 de ani în magistratură. Mulțumesc GDS!”, a anunțat Cristi Danileț.

