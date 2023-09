Elevii clujeni și drogurile. În curtea școlii „se întâmplă foarte multe lucruri grave”. Boc: „Vrem să montăm camere video”

Problema consumului de droguri în rândul elevilor este una serioasă atât în România, cât și în Cluj. Primarul Emil Boc spune că se va face un „efort concentrat” pentru prevenție și că se vor monta camere video în „locurile sensibile”, în care ar avea loc traficul de droguri.

Elevi consumând droguri după școală / Foto: depositphotos.com

Potrivit Agenției Naționale Antidrog, cea mai mică vârstă declarată la care s-a început consumul de droguri este 13 ani. Autoritățile au anunțat elaborarea unui act normativ care să permită testarea antidrog a elevilor din școlile din România, în contextul în care consumul de droguri în rândul minorilor a crescut. Însă, până la începutul anului școlar, demersul combaterii consumului de droguri în rândul adolescenților și a tinerilor a rămas neclar, iar reprezentanții ministerelor Educației și Sănătății au oferit informații contradictorii cu privire la testarea antidrog a elevilor.



Cu toate acestea, în continuare se vorbește despre luarea unor măsuri de prevenție, în contextul în care situația a devenit din ce în ce mai rea în cazul elevilor.

„Trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în curtea școlii”

Primarul Clujului, Emil Boc, a abordat subiectul vineri, 22 septembrie, la un post radio local. Edilul a evidențiat că în curtea școlilor „se întâmplă lucruri foarte grave” și că a lucrat la un plan împreună cu autoritățile competente pentru a preveni traficul și consumul de droguri în rândul elevilor.

Printre eforturile care vor fi depuse, în zonele în care se consideră că are loc traficul de droguri vor fi montate camere de supraveghere video. De asemenea, Emil Boc a punctat că un rol important îl joacă și părinții și școala (profesorii și conducere), care trebuie să fie atenți la comportamentele tinerilor, în special dacă apar modificări.





„Părinții au un rol fundamental. Rolul părinților nu s-a încheiat atunci când și-au trimis copilul la școală. Rolul părintelui este nonstop să-l observe, să vadă schimbări de comportament, atitudini, ce se întâmplă, unde este plecat, anturajul... să aibă întotdeauna aceste informații.

Școala. Rolul școlii nu se încheie în momentul în care a intrat la clasă și a ieșit de la clasă ca profesor sau ca director. Rolul școlii este să se uite și ce se întâmplă în curtea școlii. În curtea școlii se întâmplă foarte multe lucruri grave, inclusiv acest mic trafic de „plevușcă”… vin și vând în cantități mici, în locuri special pregătite, cunoscute... acolo școala zice „nu-i treaba mea”, celelalte autorități spun „nu-i treaba mea că-i în interiorul școlii” și uite așa se întâmplă... Problema acum trebuie tratată global. Veți vedea un efort concentrat: autorități, școală, inclusiv montare de camere video în locurile sensibile pentru ca această supraveghere să fie făcută mult mai atent, cu interesul de a aduce totul în legalitate, de a fi o funcționare a școlilor într-un cadru sigur și legal. Faptele ilegale să fie eliminate complet din acest circuit, iar după aceea este treaba autorităților mari ale statului să se ocupe cu sursele mari, să vadă la Constanța de ce nu s-a făcut control suficient pentru intrările în țară. Noi trebuie să facem aici la nivel local acest ecosistem format din părinte, școală, autoritate locală, autorități cu competențe în prevenirea și sancționarea traficului și consumului de droguri. Fiecare trebuie să punem umărul. Toate cheltuielile care trebuie suferite, le vom suporta. Am dat doar un exemplu cu montarea camere video în locurile cunoscute, identificate de specialiști ca fiind cu potențial de risc pentru traficul de droguri”, a declarat Emil Boc la o emisiune radio.

Profesorii clujeni, instruiți să recunoască elevii care se droghează

Săptămâna trecută, 209 profesori din județul Cluj au participat la cursuri de instruire pe tematica prevenirii consumului de substanțe cu efecte psihoactive, precum și recunoașterea simptomelor privind consumul de droguri în rândul elevilor.

Având în vedere creșterea accelerată a cazurilor de consum a substanțelor cu efecte psihoactive în rândul minorilor, Agenția Națională Antidrog (prin CPECA Cluj) și Inspectoratul Școlar Județean au organizat trei sesiuni de informare a personalului de conducere și a profesorilor.

„Potrivit datelor celor mai recente studii realizate de Agenția Națională Antidrog, una din zece persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani a consumat cel puțin un tip de drog ilicit, excepție făcând consumul de noi substanțe psihoactive (NSP). Cele mai mari rate de consum se observă în rândul populației tinere (15-34 ani). Adolescența este perioada cu vulnerabilitatea cea mai mare la inițierea consumului de droguri, cea mai mică vârstă de debut fiind declarată pentru consumul de noi substanțe psihoactive (13 ani). La nivel național, în rândul populației școlare de 16 ani, unul din zece minori a consumat cel puțin o dată în viață un anumit tip de drog. Față de studiul anterior, se observă o scădere a proporției celor care au declarat consumul oricărui drog de-a lungul vieții, evidențiindu-se, însă, o rată crescută a celor care, după un consum experimental de droguri, aleg să continue acest tip de comportament”, se arată într-un răspuns al ANA pentru monitorulcj.ro.

Judecător: „Avem copii în Cluj morți de supradoză de droguri”

În Cluj, dar și în țară, copiii sunt victime directe ale consumului de droguri. Spre exemplu, în Cluj au fost înregistrate cazuri de decese cauzate de supradoză, potrivit magistratului Cristi Danileț.

„Există licee la care salvarea vine de două ori pe săptămână. Există licee în Cluj, și vorbesc de perioada de dinainte de vacanță, la care salvarea vine de două ori pe săptămână să ridice un copil intrat în criză din cauza consumului de droguri. Avem copii în Cluj morți de supradoză de droguri. Nimeni nu știa niciodată nimic? Adică are cineva impresia că un copil se droghează acasă sau pe stradă și nu la școală? Păi înseamnă că adulții habar nu au ce înseamnă drogurile. (...). Vă reamintesc că vârstele de la care se consumă și se vând droguri în România sunt următoarele: Cel mai tânăr consumator de droguri prins într-o școală are 10 ani și cel mai tânăr dealer de droguri în România într-o școală are 12 ani”, a declarat Cristi Danileț, pentru buzznews.ro.

De altfel, Cristi Danileț susține că directorii de școli sunt reticenți în privința intervenției în asemenea cazuri, pentru a evita declanșarea unui scandal. Armele albe și spray-ul paralizant sunt de asemenea frecvent întâlnite în școlile din Cluj. Din nefericire, potrivit analizei realizate de judecătorul Cristi Danileț, la Cluj, situația e mai gravă decât se recunoaște oficial.

Foto: depositphotos.com

