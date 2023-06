Clujul, „capitala drogurilor”. Horia Nasra: „Dacă sunt mai importante artificiile decât o campanie de prevenție, avem o problemă”

Cluj-Napoca este noul „Medellín de România”și „capitala drogurilor” pe timp de vară, susține Asociația Metro Urban, care cere municipalității să investească mai mult în campaniile de prevenție în școli.

Clujul, „capitala drogurilor”. Sursa foto: Depositphotos.com

Principalul centru universitar și motorul economic al Transilvaniei, Cluj-Napoca a devenit în ultimii ani „un adevărat Medellín de România, pe timp de vară chiar capitala drogurilor din Români”, arată Asociația Metro Urban. Cifrele din rapoartele DIICOT și ANA cofirmă această realitate sumbră, iar Clujul se află în prezent în topul zonelor de risc foarte mare (ponderi de peste 10%) la capitolul consum de droguri ilicite, mai arată asociația.

„Conform Raportului Naţional privind situaţia drogurilor din România din 2022 (ANA), avem la capitolul consum de droguri ilicite, ca zonă de risc foarte mare (ponderi peste 10%), județele Cluj, Bihor, peste București chiar, raportat evident și la populație. Practic, pe perioada de vară, putem afirma fără rezervă că municipiul Cluj-Napoca este Medellín de România, capitala drogurilor din România” arată Horia Nasra – Metro Urban.

„Principala cauză este letargia autorităților de a organiza acțiuni și evenimente de prevenție. Boala trebuie prevenită din timp, când deja există în organism, e târziu. Cred că niște evenimente în cadrul cărora tinerilor, elevilor și adolescenților să li se explice ce ravagii poate produce consumul de droguri. O cauză clară este suma extrem de mică alocată în bugetul municipiului Cluj-Napoca în ultimii ani pentru acțiuni de prevenție. Dacă e mai important pentru tine ca municipiu să plătești artificii de zilele orașului decât să organizezi acțiuni pentru a învăța tinerii să se ferească de droguri, atunci e clar că avem o problemă. Eu cred că sănătatea ar trebui să fie prioritară și ar trebui să fie prioritară și prevenția, să prevenim consumul, nu să tratăm pe urmă”, a declarat Nasra pentru monitorulcj.ro.

Pledoarie pentru campanii finanțate de Primărie

Metro Urban consideră că suma alocată din bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru prevenție și alte evenimente prin care tinerii să conștientizeze riscul consumului de droguri trebuie crescută considerabil: „Dăm bani pentru artificii în Cluj la zilele orașului sau de 1 decembrie, însă când este vorba prevenție se vede doar fundul sacului. Măcar în al 14-lea ceas ar fi bine ca autoritățile să se trezească și să acționeze din acest calvar prin care trec copiii și părinți din Cluj-Napoca” a precizat Vladimir Dan – Metro Urban.

„Atingerea acestui punct critic trebuie să-i facă pe cei responsabili să conștientizezecă această problemă nu poate fi trecută cu vederea și trebuie să devină o temă de primă importanță pe agenda publică. Este esențial ca acest subiect să fie tratat cu seriozitate și promptitudine, pentru a asigura siguranța și bunăstarea tinerilor noștri. Considerăm că prevenția trebuie să devină prioritatea zero pentru municipalitate și pentru toți actorii politici locali. Fără o acțiune concertată și imediată, riscăm să ne confruntăm cu o realitate sumbră în viitorul apropiat. În doar câțiva ani, Cluj-Napoca ar putea să devină, în perioadele de vară, un adevărat focar de activități legate de droguri, asemenea unor orașe din America Latină. Ne dorim ca municipiul Cluj-Napoca să rămână un oraș sigur și plin de oportunități pentru tineri, un oraș care oferă condiții de dezvoltare armonioasă, nu un paradis al narcoticelor”, a declarat Alin Danci.

Or fi de vină festivalurile?

Horia Nasra spune că, din punctul său de vedere, nu festivalurile sunt de vină pentru consumul ridicat de droguri la Cluj, ci „letargia politicienilor locali”.

„Nu fac parte din categoria celor care acuză festivalurile pentru nivelul ridicat de consum de consum de droguri din Cluj. Droguri multe se consumă tot anul la Cluj, pentru că este centru universitar, pentru că este tranzitat de foarte mulți turiști și drogurile vin în țară la noi. Cred că chiar și în licee și școli trebuie abordată această problemă, pentru că părinții sunt absolut terifiați. Cred că dacă veți întreba 100 de părinți, peste 90 vor spune că se tem ca nu cumva copiii lor să consume droguri. Prevenția trebuie făcută în școli și trebuie făcută pe bani, nu se poate face cu flori de tei. Sunt niște campanii care costă și care trebuie finanțate din bugetul municipiului. Ele trebuie desfășurate în licee și în școli. Atunci previi și la festivaluri, și iarna, și toamna, și primăvara.

Politicienii din Cluj s-au obișnuit să spună «sunt de vină festivalurile». Nu, de vină este subfinanțarea cronică a prevenției. Fumatul de canabis nu se întâmplă doar la acele festivaluri, se întâmplă tot timpul anului. Poate că atunci crește, și eu cred că oriunde în Europa, la festivaluri, consumul este ridicat, adică nu au inventat românii roata. Problema este ce facem tot restul anului. Dacă am avea doar vara consum de droguri, pe perioada festivalurilor, am spune ok, acolo e problema, dar tot anul se consumă și problema este la drogurile de risc. Este creștere statistică la drogurile care produc mai mari daune organismului decât fumatul de canabis. Chestiunea cu festivalurile este reală, dar nu trebuie să fie scos țap ispășitor un festival doar pentru că statul și politicienii locali nu finanțează prevenția. Trebuie bani de la bugetul local pentru prevenție – tot ce înseamnă dezbateri, videoclipuri, evenimente, concursuri, sunt un milion de feluri în care poți să aduci tinerii și să le explici că nu e bine să consume droguri”, a adăugat acesta.

Legat de centrul de tratare a adicțiilor propus de USR în Consiliul Local Cluj-Napoca, Horia Nasra susține că inițiativa este una foarte bună și i-a felicitat pe inițiatorii și susținătorii demersului.

„Este un pas foarte bun și îi felicit pe toți cei care susțin această inițiativă. Am înțeles că USR a inițiat-o și a fost votată și de USR, și de PSD, și de PNL. Bravo lor, aici nu are legătură culoarea politică, au avut o idee foarte bună și e bine să se facă. Aici iarăși e o tărăgănare. Nu din partea USR-ului, ci din partea conducerii și a consiliului local. Haideți să facem odată acest centru!”, a arătat Nasra.

Creștere a traficului de droguri

Raportul DIICOT pe 2022 arată o situația alarmantă la nivel național - cifrele indică o creştere cu 19,03% a numărului cauzelor de soluționat, față de anul trecut, cu 23,67% a numărului cauzelor nou înregistrate și o creştere cu 26,28% în ceea ce privește cauzele soluționate, față de anul anterior.

Din păcate, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021 -2030 tratează superficial acest subiect: „Dacă în Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020 exista măcar un mini capitol «Programul de prevenție a consumului de droguri» în cea nouă, prevenţia este la capitolul şi altele, în condiţiile în care numeroşi părinţi sunt alarmaţi de ce se întâmplă în şcolile clujene. Situația este disperată și nu o spunem noi, o spun statisticile. Dacă nu intervenim imediat există riscul să pierdem o generatie care a căzut pradă acestui flagel a declarat” a declarat Mihai Curteanu – Metro Urban.

