Emil Boc, despre testarea antidrog a elevilor: „Susțin un regim riguros de control. Drogurile pot distruge viitorul copilului”

Primarul Emil Boc este de părere că statul ar trebui să adopte politici de toleranță zero pentru consumul de droguri în rândul elevilor, arătând că substanțele interzise pot distruge viitorul tinerilor consumatori.

Primarul Clujului vrea măsuri mai dure împotriva consumului de drogrui în rândul tinerilor. FOTO: Facebook/ Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, este de părere că lupta împotriva consumului de droguri trebuie intensificată la nivelul statului, printr-o colaborare cu școlile și familiile tinerilor. Edilul a afirmat că susține propunerile formulate de ministrul de Interne, respectiv testarea antidrog a elevilor.

„Poliția Locală, împreună cu celelalte autorități ale statului din sistemul de ordine și siguranță publică supraveghează, monitorizează tot ceea ce se întâmplă în preajma școlilor. Lupta împotriva drogurilor categoric trebuie dusă până la capăt și aici eu susțin propunerile formulate de ministrul de Interne, care sunt radicale, dure, dar aici nu avem cale de întoarcere, nu avem de ales între droguri și urcatul la volan, între droguri și violență. Educația este foarte importantă aici, pentru că un copil care este în școală este clar că nu va fi prins în asemenea activități. Familia este foarte importantă, să comunice cu copilul, să știe ce se întâmplă, să știe unde este copilul în fiecare moment, în ce anturaj se află, doar împreună ca și comunitate putem reuși: școala, autoritățile statului, familia”, a declarat Emil Boc, la un post local de radio.

„Controlul statului trebuie să fie riguros”

Primarul Clujului arată că, în rândul elevilor, consumul de droguri poate avea efecte „iremediabile”, atât pe plan personal, cât și profesional.

„(Mă poziționez - n.red.) pe partea riguroasă de a putea avea copii sănătoși la școală. Eu cred că avem nevoie de o societate sănătoasă, de copii sănătoși. Un copil care intră sub incidența drogurilor nu numai că își distruge viitorul personal – în materie de sănătate – dar și profesional. Acel copil nu va mai reuși să își împlinească pe deplin potențialul pe care i l-a dat natura, i l-a dat Dumnezeu: să fie un bun profesor, un bun medic, un bun inginer, un bun instalator, un bun ospătar, un bun bucătar. Fiecare e bun la ceva în lumea asta și noi trebuie să le maximizăm șansele să își atingă acel potențial pe care îl are, or prinderea în activitățile de droguri, de violență, de găști de cartier îți stopează acest drum, te trimite în decor și îți complică viața: dacă te îmbolnăvești, creezi presiune pe sistemul de sănătate, dacă nu vei avea școală, nu vei avea slujbă și vei depinde de șomaj, dacă nu vei avea slujbă, nu vei avea pensie și vei fi iarăși o povară pentru sistemul statului. Toate aceste lucruri se leagă, de aceea, din acest punct de vedere, un regim riguros îl susțin, evident, cu respectarea vieții intime și de familie, dar controlul statului trebuie să fie riguros pentru a ne asigura că acești copii care pot fi la un moment dat tentați să nu cadă pe panta greșită, pentru că, uneori, consecințele sunt iremediabile”, a mai arătat edilul.

Ministrul Educației, Ligia Deca, spune că autoritățile nu au „niciun plan” să facă teste antidrog în școli, în contextul în care în ultimele săptămâni diverse autorități ale statului au vehiculat în spațiul public această idee, despre care ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a fost primul care a vorbit. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a spus, după tragedia de la 2 Mai, în urma căreia doi tineri au murit după ce au fost loviți de un șofer de 19 ani care conducea drogat, că este luată în calcul varianta ca elevii să fie testați antidrog în școli „dacă au comportament specific consumului de droguri”. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a spus că trebuie văzut cum se face în alte țări și insistă pe educația pentru Sănătate.

Deca a arătat, la rândul său, că se lucrează însă la un plan care are în centru prevenția, iar mai apoi, prin care să fie acoperite costurile unei eventuale testări, însă doar atunci când și părinții sunt de acord și elevul prezintă „semne că există probleme în acest sens”.

