Nu s-a învățat minte! Clujean prins la volan drogat după ce la începutului anului a fost prins fără carnet de șofer

Un clujean de 52 de ani a fost prins de polițiști drogat la volan. Acesta a mai fost prins la începutul anului fără permis de conducere.

Control la intrarea în Huedin/ Foto: arhivă IPJ Cluj

Acesta a mai fost prins în luna martie a anului acesta fără permis de conducere.

„La data de 7 septembrie a.c. polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej – Biroul Rutier au dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, de 52 de ani, cercetat pentru săvârșirea a două infracțiuni la regimul rutier.

Acesta a fost oprit în trafic de polițiști la aceeași dată, în jurul orei 13.10, în Piața 16 Februarie din municipiul Dej, în timp ce conducea un autoturism fără a deține permis de conducere.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, însă la testarea cu aparatul Drugtest s-au înregistrat valori pozitive, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală pentru a-i fi prelevate mostre biologice.

Totodată, în contextul verificărilor, polițiștii au constatat că acesta se afla în stare de recidivă, fiind depistat în cursul lunii martie a.c., de către polițiștii Secției 1 Poliție Cluj-Napoca în timp ce conducea autoturismul fără a avea acest drept.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

În urma prezentării acestuia instanței, s-a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

Zeci de șoferi drogați, băuți sau fără carnet, pe drumurile din Cluj

Mai mulți șoferi au fost prinși pe drumurile din Cluj drogați, băuți sau fără carnet.

„La data de 6 septembrie a.c., în jurul orei 21.45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au oprit pentru verificări autoturismul condus pe strada Hațegului, de un tânăr de 22 de ani, din municipiul Turda. Testarea acestuia cu aparatul drugtest a indicat prezența substanțelor interzise, fiind astfel condus la o unitate medicală în vederea recoltării probelor biologice. În cauză au fost demarate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe

La data de 6 septembrie a.c., în jurul orei 20.20, polițiștii municipiului Câmpia Turzii au depistat un conducător auto, de 50 de ani, din municipiul Turda, care se deplasa pe strada Laminoriștilor, deși era sub influența alcoolului.

Testarea bărbatului cu aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, rezultat în baza căruia acesta a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, a adăugat IPJ Cluj.

Doi șoferi au fost prinși în Câmpia Turzii și Fizeșu Gherlii în timp ce conduceau fără carnet sau cu permisul suspendat.

„La data de 6 septembrie a.c., în jurul orei 11.00, polițiștii Secție 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii au oprit pentru control un autoturism condus pe DJ 150 în localitatea Frata. La volan a fost identificat un tânăr, de 20 de ani, din județul Cluj, care avea dreptul de a conduce vehicule suspendat.

Din cercetări a rezultat că autovehiculul condus de acesta i-ar fi fost încredințat de către un bărbat care cunoștea faptul că nu avea dreptul de a conduce vehicule. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și încredințare a unui vehicul unei persoane care nu posedă permis de conducere

La data de 6 septembrie a.c, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Gherla au depistat un bărbat de 46 de ani, din comuna Fizeșu Gherlii, care conducea un autoturism deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Acesta a fost oprit de polițiști pe DJ 109C, pe raza comunei Fizeșu Gherlii, în jurul orei 17.30.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere”, a transmis IPJ Cluj.

De asemenea, un șofer a fost prins în timp ce conducea drogat prin Huedin.

„La data de 7 septembrie a.c., în jurul orei 21.20, polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin au oprit pentru control un autoturism condus pe DN1E60, pe strada Piața Republicii din Huedin.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat, de 31 de ani, din același oraș, căruia testarea cu aparatul drugtest i-a indicat prezența substanțelor interzise. Ulterior, la o unitate medicală acestuia i-au fost recoltate probe biologice.

În cauză au fost demarate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise”, au adăugat polițiștii.

Reținuți pentru că erau băuți sau fără permis

Mai mulți șoferi au fost reținuți după ce au fost prinși băuți sau fără permis de conducere.

„La aceeași dată, în jurul orei 21.40, polițiștii Biroului Rutier au oprit în trafic pentru verificări autoturismul condus de un bărbat, de 51 de ani, pe strada Pinticului din municipiul Dej.

Bărbatul a fost testat cu aparatul pentru detectarea substanțelor psihoactive, fiind înregistrate valori pozitive, fapt pentru care acesta a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice. Cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În data de 7 septembrie a.c., în jurul orei 19.00, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN1 – E81, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani, din Câmpia Turzii.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În aceeași dată, în jurul orei 14.30, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Gherla au depistat pe DJ161F, în localitatea Cătina, un bărbat de 28 de ani, din aceeași comună, în timp ce conducea un vehicul agricol, fără a deține permis de conducere aferent categoriei.

Totodată, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, fiind înregistrată valoarea de 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind sancționat contravenționale în conformitate cu prevederile O.U.G. 195/2002. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, a adăugat IPJ Cluj.

