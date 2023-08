Cu mașinile până în terminal. David Ciceo, directorul Aeroportului Cluj: „Dacă există un dispozitiv exploziv, risc major de securitate”

Conducerea Aeroportului Cluj susține că firma care administrează o parte din parcare permite parcarea mașinilor foarte aproape de terminal, contrar prevederilor legale.

David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj, a prezentat poze cu atentatul din Madrid din 2006 și cere GOTO Parking să respecte legea. Foto: monitorulcj.ro

David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj, susține că limita parcărilor față de terminal este de 30 de metri, iar acest lucru nu este respectat și vorbește de un risc major de securitate. El a dat exemplul atentatului de la aeroportul din Madrid din 2006, unde un dispozitiv exploziv a fost detonat dintr-o mașină aflată în apropierea unui terminal.

„Vreau să discut legat de problema parcării auto din fața aeroportului care este administrată de Consiliul Județean prin firma GOTO. Avem foarte multe reclamații pentru această parcare mai ales la orele de vârf, avem reclamații pentru că nu respectă numărul de locuri, este o aglomerare foarte mare și, bineînțeles, având în vedere că sunt tot mai multe mașini la orele de vârf în special între orele 13-15 și 18-20 există și un risc din punct de vedere al situației la incendii. Dar, riscul major pe care vreau să vi-l prezint este faptul că nu respectă locurile de parcare în ce privește distanța minimă față de terminal, noi am sesizat autoritățile, am prezentat Consiliului Județean acest risc, Ministerului Transporturilor, Autorității Aeronautice Civile, instituțiilor interesate. Conform reglementărilor internaționale și conform reglementărilor naționale, trebuie să fie o distanță minimă la parcarea auto față de terminal. Având în vedere analiza de risc pe care a făcut-o aeroportul, am făcut o procedură, limita e 30 de metri, GOTO nu dorește să respecte această limită, este un risc major de securitate pe Aeroportul Cluj având în vedere că este peste 80% trafic internațional, este un risc major pentru securitatea aviației civile”, a spus David Ciceo, directorul Aeroportului Cluj.

Acesta a mai spus că lucrurile se vor tranșa în instanță.

„Am făcut demersuri și am solicitat o ordonanță președințială care sperăm zilele următoare să fie pe rolul instanței astfel încât să îi obligăm să respecte. Din păcate, în România s-a acționat după Colectiv, după cazurile cu azilele, este obigația noastră (...) Dacă există un dispozitiv exploziv este un risc major și este corect să prezentăm comunității și cetățenilor români riscul pe care îl avem pentru că GOTO nu dorește să respecte contractul pe care îl are cu Consiliul Județean, nu dorește să respecte condițiile care au fost la licitație și legislația din România. Uitați ce cazuri au fost la Madrid, în 2006. Acest risc este real, este foarte important să prevenim și să respectăm legea. Am făcut demersuri în justiție să minimizăm acest risc”, a mai spus Ciceo.

Reprezentanții firmei GOTO Parking spun că instituirea unei distanțe de 30 de metri până la terminal este nelegală.

„Parcarea GOTO Parking respectă toate normele europene de securitate și siguranță aeroportuară. În nici un alt aeroport din România, nici măcar în cel din Brașov, deschis recent, nu este prevăzută o distanță de 30 m față de terminal. Procedura emisă de Aeroportul Cluj este ilegală, un abuz prin care se face concurență neloială și se dorește eliminarea inițiativei private. Din 2010, operatorul aeroportuar nu mai deține atribuția programelor de Securitate. Deci, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, prin reprezentantul său legal, în raport de legislația incidentă în materie, nu are competențe legale de stabilire a unei asemenea proceduri privind restricționarea parcării autovehiculelor pe terenul aflat în concesiunea subscrisei.

GOTO Parking lucrează împreună cu un specialist în securitate și siguranța aeroportuară care a participat la transpunerea normelor europene în normele naționale. Am formulat astfel toate argumentele care arată nelegalitatea procedurii făcută de către aeroport, am instituit și implementat un program propriu de securitate, care, în prealabil, a fost comunicat deopotrivă Consiliului Județean Cluj, Autorității Aeronautice Civile Române și Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj

Ne întrebăm totuși care sunt amenințările despre care vorbesc reprezentanții aeroportului într-un oraș care este considerat cel mai sigur oraș din țară? De ce este emisă la Aeroportul Cluj o procedură diferită de toate aeroporturile din România? Există informații despre o eventuală amenințare de care ar trebui să știm și noi? Dacă există o amenințare, ne arătăm disponibilitatea să colaborăm cu reprezentanții aeroportului Cluj pentru siguranța pasagerilor care este prioritară pentru noi. Siguranța cetățenilor este unul dintre obiectivele pe care GOTO Parking le aplică continuu în desfășurarea activității, scopul fiind de a oferi servicii similare cu cele întâlnite pe orice aeroport european" a declarat Vasile Godîncă-Herlea, administrator GOTO Parking.

Contractul dintre Consiliul Județean și firma GOTO a fost încheiat pe o perioadă de 49 de ani și, în prezent, există mai multe diferențe de opinie între societate și aeroport.

În luna martie, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, vorbea despre o posibilă reziliere a acestui contract, cerând reprezentanților aeroportului o analiză despre ce înseamnă preluarea întregii parcări în administrare.

Reamintim că, în 2010, se încheia un contract între Consiliul Județean Cluj și SC UTI Parking & Hotel Management SRL (ulterior GOTO Parking) pentru construirea unui parking etajat cu 1.740 de locuri și a unui hotel de 4 stele.

