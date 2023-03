GOTO Parking ar putea fi istorie. Consiliul Județean Cluj pregătește rezilierea contractului pentru parcarea de la aeroport

Consiliul Județean Cluj se pregătește să rezilieze contractul cu firma GOTO Parking, care, în prezent, administrează o parte a parcării din incinta aeroportului.

sursă foto GOTO Parking

Contractul cu firma care administrează o parte din parcarea din incinta Aeroportului Internațion Cluj ar putea fi reziliat, anunță Alin Tișe, președintele Consiliului Județean. Nu e prima dată când se vorbește de rezilierea contractului, inclusiv conducerea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj a solicitat, în 2020, rezilierea contractului cu firma GOTO Parking.

Parcarea și hotelul de la aeroport, date uitării

„Construirea unui hotel și a unei parcări la Aeroportul Cluj au făcut obiectul unor procese și sunt hotărâri definitive, iar terenul în cauză deja a fost predat aeroportului, s-au terminat procesele, noi am dat acel teren în administrarea aeroportului, deja au făcut propria parcare. Procesele au tranșat chestiunile legate de construirea hotelului și parcării. Și astăzi vom mai da aeroportului o bucată de teren pentru a-și extinde parcarea. Pe măsură ce se vor încheia procesele vom da terenurile în administrarea aeroportului pentru că nu putem fi și noi, și aeroportul și firma administratori”, a spus Alin Tișe, în ședința de Consiliu Județean de joi.

Se pregătește rezilierea contractului?

Alin Tișe a cerut reprezentanților aeroportului o analiză despre ce înseamnă preluarea întregii parcări în administrare.

„De altfel, am avut o discuție pe tema contractului atât de mult discutat cu directorul aeroportului, care de altfel știe modalitatea cum a fost dată inițial altei societăți. Acum mulți ani am decis să modernizăm aeroportul într-un ritm mult mai alert și aveam nevoie ca într-un termen scurt să avem și pistă și parcare. La acea vreme, analiza aeroportului a spus că pentru parcare e nevoie de cooptarea unui privat neavând bani să facem și pista, care era pe buget multianual, și parcarea în aceeași perioadă de timp, doar că nu erau bani. Și atunci am decis ca un privat să vină să construiască pe banii lui. Și atunci am optat pentru această formulă de licitație concesiune. La acea vreme, am considerat că e cea mai bună formulă. Între timp, vechea firmă a vândut către altcineva părțile sociale, acum discutăm de firma GOTO, unde există un litigiu permanent între firmă și aeroport pe diferite motive”, a mai spus Tișe.

Ce costuri vor fi pentru Cluj dacă se renunță la contract

„Am cerut aeroportului să vedem ce facem în perspectivă, să facem o analiză și noi, și aeroportului, să vedem în ce măsură Consiliul Județean împreună cu aeroportul poate să preia înapoi parcarea de la societatea GOTO, ce ar implica din punct de vedere al despăgubirilor, pentru că există această posibilitate prevăzută în contract, urmând ca această administrare, ulterior, să o dăm aeroportului în integralitate. Trebuie văzut ce costuri implică asta pentru bugetul județului. Am cerut directorului să facă propria analiză, vom face și noi o analiză să vedem ce implică menținerea, respectiv încetarea contractului. În mod evident, firma nu se va lăsa și va contesta, plus că va trebui să facem o dreaptă despăgubire. Eu nu am nicio problemă ca parcarea să revină în totalitate în administrarea aeroportului dacă vom considera cu toții în plen că e soluția optimă. Nu insistăm să rămânem în această formulă cu certuri permanente, cu procese. Vom decide prin vot o eventuală reziliere a contractului cu GOTO dar trebuie să ne asumăm cu toții eventualele litigii și despăgubirile pe care probabil, sau nu, societatea le-ar lua într-un eventual litigiu”, a mai spus Tișe.

GOTO Parking, firma care administrează partea estică a parcării auto de la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, a cerut Consiliului Județean, în calitate de proprietar al spațiului, aprobarea realizării unui branșament la rețeaua electrică și a unui post de transformare.

Reamintim că, în 2010, se încheia un contract între Consiliul Județean Cluj și SC UTI Parking & Hotel Management SRL (ulterior GOTO Parking) pentru construirea unui parking etajat cu 1.740 de locuri și a unui hotel de 4 stele.

