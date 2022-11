Iluminatul ornamental din Cluj-Napoca va fi oprit în anumite intervale orare, pe timpul nopții. Raportul autorităților privind combaterea risipei

Autoritățile intenționează să facă publice datele privind planul de economisire și eliminare a risipei. Primăria anunță că iluminatul ornamental va fi restricționat pe timpul nopții în municipiul Cluj-Napoca.

Iluminat ornamental restricționat în Cluj-Napoca/ sursa: captură video Primăria Cluj-Napoca/youtube.com

Puterea exemplului personal

Edilul Emil Boc a anunțat necesitatea combaterii risipei la nivel individual, dar și colectiv.

În acest sens, autoritățile vor prezenta o analiză privind combaterea risipei și economisire în instituțiile publice din Cluj-Napoca.

Boc a oferit propriul exemplu, penru a-i îndemna pe clujeni să fie în continuare responsabili în aceste vremuri dificile din punct de vedere energetic, dar și al producției alimentare.

În plus, autoritățile anunță că iluminatul ornamental va fi oprit la nivelul municipiului Cluj-Napoca în anumite intervale orare, dar fără a afecta siguranța cetățenilor.

„Trebuie să avem o cultură a economiei circulare, care înseamnă prelucrarea în integralitate a deșeurilor și transformarea în integralitate în energie, precum și un cult pentru a arunca mai puțin.

Să nu aruncăm mâncare, să nu cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie, pentru ca după să le aruncăm”, a explicat edilul Emil Boc.

Primarul Clujului a oferit și un exemplu de economisire – mai multă atenție la lucrurile de care avem cu adevărat nevoie.

„Din nefericire, și în Europa, și în România există un grad destul de mare de risipă alimentară.

Când mă duc la raft, am început și eu să-mi impun, să văd am nevoie de un produs sau nu am nevoie. Și, până nu golesc tot din frigider, laptele sau celelalte alimente, nu iau ca să le arunc după aceea pe celelalte”, a exemplificat primarul Emil Boc.

Raport pe economisire

Municipalitatea clujeană urmează să publice un raport pe economisire și combatere a risipei.

„Voi primi săptămâna viitoare o analiză, sper să o prezint. Septembrie 2022 raportat la septembrie 2021, octombrie 2022-octombrie 2021 din perspectiva eliminării risipei. Să vedem cât am cheltuit, cât gaz s-a consumat anul trecut în clădirile publice ale Primăriei și în școli, cât s-a economisit la gaz sau electricitate, în termeni de consum absolut.

Să vedem dacă mesajul nostru de economisire s-a reflectat în raport”, a explicat Emil Boc în cadrul unei intervenții la un post local de radio.

Iluminatul ornamental va fi restricționat

Autoritățile nu intenționează să renunțe la iluminatul ornamental sau festiv.

Dar, după cum arată reprezentanții Primăriei, iluminatul arhitectural poate fi eliminat în anumite intervale orare, pe timpul nopții.

„Nu vom face în Cluj întuneric, nu ne vom atinge de iluminatul stradal, să punem în cetățenii în nesiguranță.

Dar putem elimina o parte din risipă. Spre exemplu, între 12 am și 4 dimineața foarte puțină lume admiră iluminatul ornamental. Atunci de ce să-l lași aprins, mai bine îl închidem 4 ore și facem economie.

Aceasta înseamnă eliminarea risipei, acolo mă refer, nu să elimini iluminatul ornamental în timpul serii, în week-end, când lumea se bucură, ci doar când nu e strict necesar”, a adăugat Emil Boc.

Astfel, în municipiul Cluj-Napoca, iluminatul ornamental se va închide de la miezul nopții până la 4 dimineața, potrivit anunțului făcut de reprezentanții Primăriei.

Mai mult, autoritățile urmează să prezinte o analiză pe tema economisirii și eliminării risipei în instituțiile publice din Cluj-Napoca.

