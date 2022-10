Fără risipă de energie în Cluj! Boc: „În Primărie nu am pornit căldura. Lăsăm așa până e necesar”

Autoritățile susțin eliminarea risipei energetice. Edilul Emil Boc a recunoscut că în birourile Primăriei căldura nu a fost pornită.

în imagine: Primăria municipiului Cluj-Napoca/ sursa: primariaclujnapoca.ro

Mai multă atenție pentru evitarea risipei energetice

Primarul Emil Boc a fost întrebat ce demersuri întreprinde Primăria Cluj-Napoca pentru evitarea risipei energetice. După cum a arătat edilul, economisirea ține de un bun-simț individual, dar și comunitar. Bunăoară, acesta a oferit exemplul instituției pe care o coordonează, adică a Primăriei, unde în nici un birou nu a fost deschisă căldura.

Nici măcar în biroul primarului căldura nu a fost pornită.

„Noi facem tot ce ține de noi pentru a diminua risipa.

De exemplu, la mine în birou nu a pornit căldura și, de fapt, în niciun birou din Primărie. În consecință, lăsăm așa până când aceste lucruri sunt necesare și utile.

Nu vom afecta cu nimic siguranța publică și funcționarea orașului, astfel încât securitatea fizică a cetățeanului să fie pusă în pericol, dar vom diminua risipa acolo unde ea poate fi diminuată”, a recunoscut edilul Emil Boc în cadrul unei intervenții la un post local de radio.

În plus, potrivit lui Emil Boc, pe durata lunilor de vară, aerul condiționat a fost folosit calculat în Primărie, doar atunci când temperaturile erau mai ridicate de 26 de grade Celsius.

„Eu, toată vara, și în toată Primăria, nu am folosit aerul condiționat sub temperaturi de 26 de grade.

De la 26 de grade în sus am dat drumul la aerul condiționat. Am preferat să am geamul deschis decât să am aerul condiționat, pentru că este unul dintre cei mai mari consumatori în sistemul acesta”, a declarat primarul Emil Boc.

„Din această eliminare a risipei se fac economii importante”, a precizat edilul

Totuși, după cum a accentuat edilul Emil Boc diminuarea risipei energetice nu trebuie să pună în pericol siguranța cetățeanului nici pe stradă, nici în cartiere, nici în preajma locuințelor.

Economie la iluminatul public în orașele României

Spre exemplu, funcționarea iluminatului public în unele orașe din România, precum Arad şi Timişoara, urmează să fie redusă. Demersul autorităților de aici a fost anunțat încă din luna august. Astfel, în Arad, iluminatul public va fi pornit cu o oră mai târziu şi va fi oprit cu o oră mai devreme, pentru a reduce consumul de energie electrică. În plus, semafoarele care funcţionau pe culoarea galben intermitent vor fi oprite. Autoritățile speră că aceste prime măsuri să aducă o economie de 10%. Și Primăria Timișoara intenționează să reducă factura lunară la energie prin implementarea sistemului public de iluminat cu led.

Măsuri de reducere a risipei energetice la nivel european

Mai multe orașe și capitale europene au întreprins o serie de demersuri pentru a reduce considerabil risipa energetică. Astfel, din motive de economisire a energiei, clădirile istorice și monumentele din Berlin nu mai sunt iluminate public. Iar în Spania, clădirile instituțiilor publice nu vor mai fi iluminate după ora 22, în plus temperatura din centrele comerciale va fi ajustată.

