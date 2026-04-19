UBB, implicată în procesul de aderare a României la infrastructura europeană ELIXIR

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a anunțat că, în data de 14 aprilie 2026, Senatul României a aprobat legea prin care România aderă la Consorțiul ELIXIR.

Conform reprezentanților UBB, ELIXIR este o infrastructură europeană de cercetare care coordonează resurse de date biologice, bioinformatice și computaționale care sunt utilizate în cercetări din domeniul științelor vieții, sănătății, mediului și biotehnologiilor. Prin aderarea la acest consorțiu, comunitatea științifică din România va obține acces la rețele europene de date, standarde comune și expertiză tehnică avansată. Reprezentanții universității au mai transmis că participarea României la ELIXIR creează premise pentru dezvoltarea proiectelor de cercetare internaționale, formarea resursei umane specializate și creșterea vizibilității cercetării românești în Spațiul European al Cercetării.

Rectorul UBB, prof. univ. dr. psih. Daniel David, a declarat că acest demers legislativ a fost inițiat și susținut în anul 2025, pe baza unor inițiative științifice și administrative deja existente la nivel național. El a mai specificat că UBB are o prezență puternică în domeniul științelor vieții, mai ales în sănătate și mediu, amintind de Facultatea de Științe Medicale și ale Sănătății, ca parte a programului strategic UBBMed.

Procesul de pregătire a aderării a fost susținut și de Clusterul Român de Bioinformatică, structură națională care reunește universități, institute de cercetare și organizații profesionale active în domeniul bioinformaticii și al științelor vieții. UBB este membru fondator al Clusterului Român de Bioinformatică, alături de alte 16 instituții din țară. UBB este reprezentată în structurile de conducere ale clusterului de profesorul Horia Banciu, cadru didactic și cercetător al universității, implicat în activitățile de coordonare strategică.

