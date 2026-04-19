Final de săptămână cu vreme capricioasă la Cluj. Care este prognoza meteo

Clujenii vor avea parte astăzi, 19 aprilie 2026, de o zi de primăvară mohorâtă, cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite în această perioadă și precipitații ușoare.

Meteorologii au anunțat ploaie la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Conform ANM, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius, cerul va fi în mare parte înnorat și sunt așteptate ploi de scurtă durată. La lăsarea serii, temperaturile vor scădea în jurul valorii de 6 grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat și va accentua senzația de aer rece.

Condițiile meteo rămân instabile la nivelul întregului județ, iar evoluția vremii va fi marcată de alternanțe între perioade cu cer noros și intervale scurte fără precipitații.



Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

