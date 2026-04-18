Viorel Băltărețu și-a încheiat mandatul la Ministerul Economiei, se întoarce în antreprenoriat

Viorel Băltărețu a fost eliberat din funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei.

Viorel Băltărețu a fost eliberat din funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, potrivit Apuseni.info.Mandatul acestuia a început în septembrie 2025. Anterior, a fost deputat USR în legislatura 2020–2024 și a activat peste 25 de ani în mediul antreprenorial, conform Apuseni.info.

„Astăzi se încheie mandatul meu de secretar de stat”, a transmis Băltărețu. Acesta a anunțat că revine în mediul privat: „Mă întorc în antreprenoriat.” Prin plecarea sa, USR Cluj nu mai are reprezentare la nivel de secretar de stat în Guvern.

