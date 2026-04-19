Editura Școala Ardeleană participă la Gaudeamus Cluj-Napoca 2026. Ce program au pregătit

Editura Școala Ardeleană va fi prezentă la ediția 2026 a Târgului de Carte Gaudeamus de la Cluj-Napoca, care va avea loc în perioada 22-26 aprilie în Piața Unirii, dar și în format online.

Foto: Editura Școala Ardeleană

Pe parcursul celor 5 zile de târg, editura propune un program consistent de evenimente culturale, cu lansări de volume recente, dezbateri, proiecte editoriale și momente de lectură publică. Activitățile se vor desfășura în colaborarea cu autori, cercetători și instituții culturale din țară.

Programul evenimentelor

Miercuri, 22 aprilie

În prima parte a zilei de miercuri, între orele 13:00 și 13:45, este programat evenimentul Asociația Vechiul Cluj, în cadrul căruia va avea loc lansarea volumului „Re-descoperim Clujul”, ediție bilingvă română-germană. Lucrarea este semnată de Vladimir-Alexandru Bogosavlievici (volumele I și II) și Cosmin Cătălin Rusu (volumele III și IV).

În aceeași zi, între orele 17:00 și 17:45 este programată lansarea volumului „Înainte de zori. Un altfel de jurnal al rezistenței ucrainene”, de Oksana Stomina, în traducerea Mihaelei Herbil, cu cuvânt-înainte semnat de Ruxandra Cesereanu. La eveniment sunt anunțați ca participanți Ruxandra Cesereanu, Mihaela Herbil, Laura T. Ilea, Ion Mureșan și Petre Nicolescu.

Joi, 23 aprilie

Programul din această zi va începe de la ora 16:00 cu o întâlnire cu Laura Poantă în cadrul lansării volumului „Stresul. Cauză sau efect?”. Evenimentul este prezentat de Iulia-Daria Iacob.

Mai apoi, de la ora 18:00 sunt programate momente editoriale și literare. Va avea loc întâlnirea cu Hanna Bota, cu ocazia lansării romanului „Când în fiecare zi e joi”, eveniment prezentat de Victor Cubleșan și Mihai Măniuțiu. În aceeași sesiune este inclusă și o prezentare a volumelor semnate de Răzvan Voncu, publicate la Editura Școala Ardeleană – „Arhitectura memoriei” (2016), „Critici români de azi” (2020) și „Poeți români de azi” (volumele I și II, 2019, 2023). Programul se încheie cu o lectură publică susținută de Mihai Măniuțiu, din antologia „Soarele din oglindă”.

Vineri, 24 aprilie

Vineri, de la ora 16 va avea loc Mișcarea Editorială Echinox, în cadrul căruia vor fi lansate volumele „Eroziunea regresivă. Studii și eseuri” de Ștefan Borbély și „Liviu Rebreanu dincolo de realism” de Ion Simuț. În cadrul aceluiași eveniment este inclusă și o lectură publică susținută de Adrian Popescu, din volumul aflat în pregătire „Mâinile nevăzute”.

Sâmbătă, 25 aprilie

În prima parte a zilei de sâmbătă, de la ora 11.00 , are loc evenimentul Fundația Transilvania Leaders: „Spiru Haret 175”. În cadrul acestuia este programată conferința „Nevoia de educație și de școală, azi”, susținută de acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop.

Tot în acest interval are loc lansarea volumului „Viața și activitatea lui Spiru C. Haret” de Gheorghe Adamescu, în ediția îngrijită de Ioan-Aurel Pop.

În a doua parte a zilei, de la ora 17:00 vor avea loc mai multe evenimente. Sub titulatura „Școala Ardeleană via Arad”, au loc lansările volumelor „Când începe totul” de Doina Adriana Nicolăiță și „Ca la Carte. Exerciții de empatie” de Vasile Dan. În continuare, în cadrul secțiunii „Școala Ardeleană via Alba Iulia”, este lansată revista „Discobolul Internațional” (ediție în limba engleză), în prezența lui Silvan Stâncel, directorul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

Programul se încheie cu campania „Spune un poem din memorie!”, care include un recital poetic susținut de Iulia-Daria Iacob, Vasile Igna, Ion Mureșan, Viorel Mureșan, Ion Pop și Adrian Popescu.

