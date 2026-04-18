Ramona Bruynseels preia conducerea AUR Cluj: „Mesajul meu pentru PSD, PNL, USR este: «Pregătiți-vă de o luptă acerbă în Cluj!»”

Deputata Ramona Ioana Bruynseels este noul președinte al AUR Cluj.

Ramona Ioana Bruynseels, deputat AUR de Cluj | Foto: Ramona Ioana Bruynseels

Organizația județeană AUR Cluj are o nouă conducere. Deputata de Cluj Ramona Ioana Bruynseels a fost numită, astăzi, în funcția de președinte al filialei județene, în cadrul unui eveniment la care au participat peste 100 de persoane.

La întâlnire au fost prezenți consilieri județeni și locali, membri ai partidului, dar și numeroși simpatizanți ai formațiunii politice, semn al interesului crescut pentru reorganizarea și consolidarea structurii AUR în județul Cluj, conform apuseni.info.

Prezent la eveniment, liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj de susținere pentru noua conducere, subliniind importanța implicării în comunitate.

În discursul său, Ramona Ioana Bruynseels a lansat critici directe la adresa partidelor aflate la conducere:

„Mesajul meu pentru PSD, PNL, USR este: «Pregătiți-vă de-o luptă acerbă în Cluj!». Nu vă vom lăsa să rămâneți în continuarea de poziții puternice, pentru că nu mai meritați încrederea cetățenilor. V-ați decredibilizat, sunteți politicieni care nu mai dovediți că lucrați în interesul oamenilor. În consecință, nu mai trebuie să ocupați pozițiile pe care le ocupați acum!”, a declarat aceasta în cadrul conferinței, potrivit Cluj1.

Bruynseels a subliniat că preia conducerea organizației într-un moment important pentru partid

„Am preluat funcția de președintă a acestei organizații. AUR este într-un moment extrem de important în dezvoltarea sa. Am fost și suntem în continuare un partid antreprenorial, un partid care stimulează pe nevoile momentului. Însă, într-adevăr, a venit acea vreme în dezvoltarea noastră în care trebuie să ne structurăm și mai bine. Trebuie să atragem mulți oameni lângă noi, pentru că noi în Cluj avem foarte mulți simpatizați, avem oameni care sunt extrem de nemulțumiți vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă în țară în acest moment.” a mai spus aceasta.

Prin numirea Ramonei Bruynseels la conducerea organizației, partidul mizează pe experiența politică și profesională a acesteia pentru dezvoltarea filialei într-un județ considerat strategic pe scena politică regională.

