U-BT dă piept cu Buducnost la Cluj, în ultimul meci înainte de Play-Off

U-Banca Transilvania o întâlnește în această seară pe Buducnost VOLI Podgorica, în ultima etapă din Top 8-ul Ligii Adriatice.

U-BT dă piept cu Buducnost la Cluj, în ultimul meci înainte de Play-Off / Foto: U-BT Cluj-Napoca- Facebook

Cele două formații sunt la a treia confruntare de acest gen din sezonul 2025-2026. Prima a avut loc pe 11 martie, la Podgorica, în BKT EuroCup, unde clujenii s-au impus clar, 100–82, obținând calificarea în sferturile de finală. La doar câteva zile distanță, cele două echipe s-au reîntâlnit în Top 8-ul Ligii Adriatice, într-un meci câștigat de Buducnost, scor 94–89, după o revenire spectaculoasă a U-BT în repriza a doua.

Conform clasamentului, muntenegrenii ocupă locul 4, cu 17 victorii și 7 înfrângeri, iar echipa clujeană se află imediat sub, pe locul 5, cu un bilanț de 13 victorii și 10 eșecuri.

Mihai Silvășan, antrenorul clujenilor, i-a asigurat pe suporteri că meciul va fi abordat cu seriozitate de către „studenți” chiar dacă echipa nu va putea conta pe unii dintre cei mai importanți jucători. Russell, Creek și Richard vor lipsi din cauza unor probleme medicale, iar staff-ul tehnic nu dorește să riște accidentări înainte de play-off.

„Urmează un meci dificil, pentru că nu vom fi în formulă completă. Chiar dacă acest meci nu este important în ceea ce privește clasamentul, pentru noi fiecare meci contează și ne dorim să îl tratăm serios și să încercăm să obținem victoria. Vom juca mâine fără Russell, Creek și Richard. Primii doi au mici accidentări. Russell este bolnav, are febră, iar Creek are o mică problemă musculară și nu vrem să forțăm accidentarea lor mai gravă înainte de Play-Off. Richard a revenit la antrenamente de două zile însă nu este încă apt 100% pentru a evolua într-un astfel de meci fizic, așa că preferăm să nu joace. Cine e apt va evolua și sper eu să o facă cu intensitatea de care avem nevoie pentru a încerca să ne luptăm pentru victorie.”, a declarat Silvășan.

Meciul va avea loc astăzi, 19 aprilie, la BTarena, de la ora 18:00. Indiferent de rezultatul acestei confruntări, cele doua echipe vor rămâne pe aceste poziții și se vor întâlni din nou în sferturile de finală ale Ligii Adriatice.

