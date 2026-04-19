Europenii ignoră crizele și cheltuielile. 2026 devine anul record al călătoriilor

Dorința europenilor să călătorească rămâne la un nivel ridicat în 2026, cu toate că există presiuni economice generate de creșterea costului vieții și tensiuni geopolitice în Orientul Mijlociu.

Aceste date sunt prezentate într-un raport al Comisiei Europene pentru Turism, notează Digi24.ro. Potrivit raportului, 82% dintre cetățenii europeni intenționează să călătorească în prima jumătate a anului 2026, însă preferă să își ajusteze bugetele și durata vacanțelor. Cu toate acestea, din ce în ce mai mulți turiști aleg sejururi mai scurte și cheltuieli mai prudente bazate pe fondul incertitudinilor economice.

Conflictul din zona Golfului rămâne totuși un motiv de îngrijorare și este menționat de 18% dintre respondenți. Un alt criteriu important în alegerea destinației este siguranța acesteia care este menționată de 22% dintre participanții din cadrul raportului.

Marea și soarele în topul turismului european

Europa de Sud și regiunea Mediteranei continuă să fie printre cele mai căutate destinații, cu o creștere a cererii de aproximativ 17%. Aproape 59% dintre europeni își planifică vacanțele în această zonă, unde destinații precum Grecia rămân în topul preferințelor.

Marea și soarele sunt încă în topul turismului european, dar, totuși, comportamentul de consum s-a schimbat: o parte tot mai mare dintre turiști optează pentru sejururi de 4–6 nopți, în timp ce vacanțele mai lungi înregistrează o ușoară scădere.

CITEȘTE ȘI: