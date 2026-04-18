A murit cel mai bun marcator din istoria Jocurilor Olimpice. Doliu în lumea sportului!

Lumea sportului este în doliu după moartea uneia dintre cele mai mari legende ale baschetului mondial.

Oscar Schmidt, considerat cel mai bun marcator din istoria Jocurilor Olimpice, a murit la vârsta de 68 de ani. Imagine generată cu ajutorul AI.

Brazilianul Oscar Schmidt, considerat cel mai bun marcator din istoria Jocurilor Olimpice, a murit pe 17 aprilie 2026, la vârsta de 68 de ani. El a marcat 49.737 de puncte de-a lungul carierei sale lungi și prolifice (1974-2003) la club și în echipa națională, un record mondial care a rezistat mult timp până când vedeta americană LeBron James l-a depășit în 2024.

Fostul mare sportiv s-a stins în Santana de Parnaíba, Brazilia, după ce fusese internat în urma unei stări de rău. Acesta se lupta de mai mulți ani cu o tumoră cerebrală, însă cauza oficială a decesului nu a fost încă făcută publică, conform olympics.com.

Supranumit „Mão Santa” („Mâna Sfântă”) în țara natală, Oscar Schmidt a rămas în istorie drept unul dintre cei mai prolifici jucători de baschet. De-a lungul carierei sale impresionante, a participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice: Moscova 1980, Los Angeles 1984, Seul 1988, Barcelona 1992 și Atlanta 1996.

În competițiile olimpice, Schmidt a înscris nu mai puțin de 1.093 de puncte, fiind cel mai bun marcator din istoria Jocurilor. Recordul său de 55 de puncte într-un singur meci rămâne neegalat până în prezent.

Deși a fost selectat în draftul NBA din 1984 de New Jersey Nets, brazilianul a refuzat să joace în liga nord-americană pentru a-și continua cariera alături de echipa națională a Braziliei, un gest considerat emblematic pentru devotamentul său față de țară. Oscar Schmidt este membru al Basketball Hall of Fame, atât în cadrul FIBA, cât și al NBA, fiind recunoscut la nivel mondial pentru contribuția sa excepțională în baschet.

CITEȘTE ȘI: