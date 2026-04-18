Dinamo - U Cluj 2-1! „Studenții” au ratat șansa să se desprindă în fruntea SuperLigii

Universitatea Cluj a suferit o înfrângere importantă în etapa a cincea din play-off-ul SuperLigii, scor 1-2, în deplasare cu Dinamo, pe Arena Națională.

„Studenții” au ratat oportunitatea de a se distanța în fruntea clasamentului, într-un moment cheie al sezonului. Formația bucureșteană a reușit prima victorie din play-off după o perioadă dificilă, în care nu mai câștigase de șapte etape în campionat. În fața propriilor suporteri, „câinii” au arătat mai multă determinare și au profitat de momentele de slăbiciune ale liderului.

Pe Arena Națională, au jucat în fața a aproape 9.000 de spectatori. „Câinii” au avut prima mare ocazie prin Cîrjan, care a șutat puțin pe lângă poartă, în timp ce replica ardelenilor a venit rapid, prin Mendy. Pe parcursul primei reprize „U” Cluj a avut o șansă importantă prin Stanojev, însă tabela a rămas neschimbată la pauză, 0-0.

Final nebun, trei goluri în 9 minute

Totul s-a decis în ultimele 15 minute, când meciul a explodat. Dinamo a dat primul gol în minutul 75, prin Cătălin Cîrjan, care a finalizat din careu după o fază construită în viteză. La doar șase minute distanță, Alexandru Musi a dus scorul la 2-0, cu un șut spectaculos de la marginea careului, direct la vinclu, practic golul care a înclinat decisiv balanța.

„U” Cluj a reacționat rapid și a redus din diferență în minutul 84, prin Atanas Trică, dar finalul de meci nu a mai adus și egalarea, deși ardelenii au forțat până în prelungiri. În minutul 90+3, Ovidiu Bic a trimis la vinclu de la distanță, iar mingea a șters bara, la o fază prin care „U” Cluj putea egala.

Bucureștenii erau fără succes în campionat de mai multe etape, în timp ce „U” Cluj venea după o serie impresionantă de 10 victorii consecutive și cu statut de lider al play-off-ului. Cu toate acestea, echipa lui Kopic a fost mai eficientă în momentele decisive. „U” Cluj rămâne în fruntea clasamentului cu 36 de puncte, fiind urmată la numai 3 puncte de Universitatea Craiova, în timp ce Dinamo se află pe poziția a 5-a în clasament cu 31 de puncte, la doar 1 punct distanță de FC Argeș.

