Târgul de Carte Gaudeamus revine în Piața Unirii. Ediție aniversară, sute de mii de cărți și zeci de evenimente culturale

Cluj-Napoca devine, din nou, capitala cărții din Transilvania. Gaudeamus Cluj-Napoca 2026. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România revine în Piața Unirii, în perioada 22–26 aprilie 2026, cu ediția aniversară cu numărul 25.

Deschiderea ediției Gaudeamus Cluj-Napoca 2026 va avea loc miercuri, 22 aprilie, la ora 12. Ediția aniversară promite cinci zile dedicate lecturii și dialogului cultural, reconfirmând rolul Clujului ca unul dintre cele mai importante centre culturale din România.

Mii de titluri pentru toate gusturile

Ediția aniversară vine anul acesta cu o organizare aparte, care are ca scop să ofere mai mult confort atât expozanților cât și publicului. Astfel, în Piața Unirii, vor fi amenajate 16 pavilioane expoziționale, alături de 55 de standuri fizice, unde vizitatorii pot să descopere mii de titluri de la peste 80 de edituri și distribuitori de carte, muzică și jocuri educative.

În paralel cu ediția fizică, evenimentul este completat și de 56 de standuri virtuale disponibile pe platforma gaudeamus.ro, care sunt dedicate persoanelor care nu pot ajunge fizic la târg, dar vor putea să acceseze noutățile editoriale, ofertele speciale și surprizele pregătite de participanți. Pe parcursul evenimentului, publicul va avea acces la aproximativ 40 de lansări și prezentări de carte, iar unele dintre acestea vro urma să fie transmise live pe pagina de Facebook Radio România Gaudeamus. Programul include întâlniri cu autori și scriitori îndrăgiți din întreaga țară.

De asemenea, toți participanții prezenți în acest an la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România sunt reuniți într-un catalog digital dedicat, care este pus la dispoziția publicului pe site-ul evenimentului. Fiecare participant deține o pagină individuală, iar căutarea se face după criteriile de numire și domeniu de editare. Din paginile de prezentare pot fi accesate și standurile virtuale ale participanților.

Cum pot fi făcute achizițiile?

Cărțile și celelalte produse pot fi achiziționate direct de la standurile amenajate în Piața Unirii sau prin intermediul standurilor virtuale ale expozanților, accesibile din paginile lor de prezentare. Prețurile, taxele suplimentare și termenii de utilizare sunt stabilite de fiecare participant în parte. De asemenea, cititorii se pot bucura și de coduri promoționale Gaudeamus, care sunt afișate în paginile de catalog ale expozanților.

„Cărți pentru comunitate”

Ediția din 2026 aduce cu ea și un nou proiect: Târgul de Carte Gaudeamus lansează proiectul „Cărți pentru comunitate”. Prin acest demers, dar și cu ajutorul participanților din cadrul evenimentului, un fond de carte nouă va fi donat, la fiecare ediție, unei biblioteci publice din orașul gazdă sau din județul respectiv. Primul beneficiar va fi biblioteca din comuna Buza, județul Cluj.

De asemenea, sâmbătă 25 aprilie, de la ora 14:00 va avea loc evenimentul „Invitați de nota 10”, unde elevii clujeni care au fost premiați la olimpiade și concursuri școlare vor fi recompensați în cadrul evenimentului.

Cum să nu ratezi niciun eveniment din cadrul Târgului de Carte

În această ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, evenimentele vor fi difuzate atât în timp real, cât și în varianta înregistrată, în conformitate cu programul oficial de evenimente al târgului. Transmisiunile vor fi disponibile și după încheierea evenimentelor, fiind păstrate în arhiva ediției pentru a putea fi urmărite ulterior.

Evenimentul, care a deschis în anul 2000 Caravana Gaudeamus, este organizat de Radio România, prin echipa Gaudeamus și Radio România Cluj și cu sprijinul Primăriei Cluj-Napoca. Târgul va fi deschis zilnic între orele 10:00 și 20:00, iar accesul publicului este liber. Președintele de onoare al ediției este Constantina Raveca Buleu, critic și istoric literar, cercetător al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca și membră a Uniunii Scriitorilor din România.

