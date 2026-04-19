Andrei Coubiș, reacție după Dinamo – U Cluj. Ce mesaj i-a transmis lui Gheorghe Hagi

„U” Cluj a fost învinsă de Dinamo București cu scorul de 2-1, într-un meci de play-off. Eșecul „studenților” i-a pus în dificultate în lupta pentru primul loc în campionat.

Andrei Coubiș, reacție după Dinamo – U Cluj.

La finalul meciului, fundașul celor de la „U”, Andrei Coubiș, a recunoscut că echipa sa nu a reușit o evoluție la nivelul așteptărilor, subliniind că diferența s-a făcut la capitolul eficiență în fazele de contraatac, notează Fanatik.ro.

„Știam că Dinamo este o echipă bună, care controlează jocul prin posesie. Cred că trebuia să profităm mai bine de ocaziile pe contraatac. Este păcat, pentru că puteam obține un rezultat important”, a declarat jucătorul.

Jucătorul a mai spus că echipa sa se concentrează pe fiecare meci în parte, fără a gândi rezultatele pe termen lung, și așteaptă deznodământul celorlalte partide ale etapei pentru a vedea cum se modifică ierarhia. Pe lângă analiza partidei, jucătorul Universității Cluj a avut și un mesaj cu tentă personală pentru Gheorghe Hagi, despre care a spus că se bucură de revenirea sa în atenția fotbalului românesc, chiar dacă nu îl cunoaște personal.



„Nu îl cunosc personal pe Hagi, dar este o legendă a fotbalului românesc și mă bucur că revine în prim-plan”, a precizat Coubiș.

În plan individual, fundașul a vorbit și despre perioada sa de carieră și a menționat că nu dorește să fie distras de oferte sau zvonuri din presă și că este concentrat pe obiectivele echipei, anume câștigarea ofertelor interne.

Andrei Coubiș a ajuns la Universitatea Cluj în iarnă, devenind rapid titular, după experiențe în Italia, iar evoluțiile sale i-au adus și o convocare la echipa națională, unde și-a făcut debutul în cadrul unui meci amical.



