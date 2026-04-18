Bărbat mort după ce s-a tăiat cu o drujbă

Un bărbat în vârstă de 48 de ani și-a pierdut viața sâmbătă, după ce s-a rănit grav cu o drujbă, în timp ce se afla într-o anexă a locuinței.

Un bărbat în vârstă de 48 de ani și-a pierdut viața sâmbătă, după ce s-a rănit grav cu o drujbă. | FOTO: pixabay.com

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din municipiul Sebeș, a decedat, sâmbătă, după ce, în timp ce se afla într-o anexă a locuinței, s-ar fi tăiat cu o drujbă, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba, conform Agerpres.ro.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, incidentul a fost semnalat în jurul orei 16:15, printr-un apel la 112 făcut de o femeie de 73 de ani, mama victimei. La fața locului au intervenit echipaje de poliție, care au constatat că bărbatul suferise leziuni incompatibile cu viața. Din primele date, acesta s-ar fi tăiat accidental cu drujba în timp ce desfășura activități gospodărești.

Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cu exactitate cauza decesului. Polițiștii continuă cercetările în acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

CITEȘTE ȘI: