Sorana Cîrstea s-a retras înaintea semifinalei WTA 250 din Franța, românca era mare favorită

Jucătoarea româncă de tenis Sorana Cîrstea s-a retras din turneul WTA 250 din Franța, înaintea semifinalei programate sâmbătă, împotriva ucraineencei Veronika Podrez.

Sorana Cîrstea s-a retras înaintea semifinalei turneului din Franța din cauza unor probleme la picior.

Sorana Cîrstea nu va mai juca semifinala turneului WTA 250 din Franța, retrăgându-se înaintea duelului cu Veronika Podrez. Decizia a fost luată din cauza unor probleme la picior, sportiva preferând să nu riște o accidentare mai gravă, în contextul apropierii turneului de la Roland Garros.

Cîrstea, în vârstă de 36 de ani, se afla într-o formă bună, cu opt victorii în ultimele zece meciuri disputate. Românca era considerată una dintre favoritele la câștigarea trofeului. În urma retragerii, Veronika Podrez (19 ani, locul 209 WTA), venită din calificări, se califică direct în finala competiției, prima de acest nivel din cariera sa.

Adversara ucrainencei din ultimul act va fi stabilită în urma semifinalei dintre Marta Kostyuk și Tatjana Maria. Turneul este dotat cu premii totale de 246.388 de euro.

CITEȘTE ȘI: