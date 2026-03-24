Conferința controversatului călugăr pro-rus Savatie Baștovoi, programată inițial în Aula FSEGA a UBB, anulată de organizatori la presiunea publicului

Conferința călugărului moldovean Savatie Baștovoi, organizată de Asociația Studenților Creștin-Ortodocși în aula Facultății de Științe Economice a UBB, a fost anulată de organizatori în urma presiunii publice. Baștovoi este cunoscut pentru pozițiile critice față de Uniunea Europeană și discursul pro-rus, prin apariții pe platformele asociate propagandei Kremlinului.

Sursa foto: ASCOR Cluj

La finalul săptămânii trecute, Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) Cluj-Napoca anunța conferința călugărului moldovean Savatie Baștovoi, programată pentru joi, 26 martie 2026, în Aula Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul UBB Cluj.

De altfel, Baștovoi semnala participarea sa la conferința organizată de asociația ASCOR Cluj pe pagina sa de Facebook.

Sursa: Savatie Baștovoi – Facebook

În urma informațiilor apărute în spațiul public, conferința a fost anulată.

Printr-un mesaj scurt, asociația a semnalat, marți, anularea prelegerii anunțate inițial:

„Datorită situaței curente, conferința de joi cu pr. Savatie Baștovoi se anulează.

Revenim curând cu un alt invitat!”, se arată în mesajul publicat marți pe pagina de Facebook a asociației ASCOR Cluj-Napoca.

Sursa: ASCOR Cluj-Napoca - Facebook

Inițial, conferința era anunțată printr-un mesaj pompos:

„Ieromonahul Savatie Baștovoi este una dintre cele mai complexe și neconvenționale figuri ale Ortodoxiei contemporane din spațiul românesc. Este scriitor, teolog, editor, grafician și meșteșugar, fiind cunoscut pentru stilul său direct, adesea tăios, dar plin de profunzime”, potrivit organizatorilor.

Evenimentul urma să se desfășoare joi, de la ora 20:00, în Aula Magna a Facultății de Științe Economice a UBB, unde Savatie Baștovoi urma să susțină conferința ,,Păcatul și iertarea în Ortodoxie”.

Ulterior, mesajul care anunța conferința, împreună cu imaginea asociată evenimentului, au fost eliminate.

Radu Preda: Un anunț care m-a uimit

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, teologul clujean Radu Preda își exprima „uimirea” în contextul conferinței anunțate de ASCOR Cluj ce îl avea invitat pe călugărul pro-rus Savatie Baștovoi:

„Anunțul că un personaj precum Savatie Baștovoi va veni curând la ASCOR Cluj m-a uimit.

Nu pentru că Baștovoi bate consecvent și profitabil câmpii, că scrie cu aplomb despre teme pe care nu le stăpânește, că pescuiește în apele tulburi și previzibile ale conflictului canonic și cultural Est–Vest. Această ultimă postură, prin apartenența sa la Moscova, nu o poate onora, el fiind un fals mediator între cele două Mitropolii de la Chișinău. Nu, deloc și dimpotrivă. Peste Prut, la această oră, preoți vrednici se expun total, împreună cu familiile lor, consecințelor revenirii la Patriarhia Română. Pe lângă ei, un Baștovoi ar trebui să stea o vreme acasă. Să facă genți. Și să tacă decent”, a scris profesorul și teologul Radu Preda într-o postare pe pagina de Facebook.

Savatie Baștovoi, călugăr în Transnistria controlată de Rusia, este una dintre vedetele propagandei ruse în spațiul de limba română. El a fost promovat constant de Sputnik și de alte publicații controlate de Rusia.

„Trimișii Moscovei”

De altfel, și Ileana Racheru, expert în spațiul post-sovietic, a criticat invitarea lui Baștovoi de către ASCOR Cluj.

Într-o postare intitulată „Trimișii Rusiei în universitățile din România”, ea a scris că „Baștovoi a fost și vedeta Sputnik. A întreținut o pagina de Facebook-Antiparenting unde promova un model de educare a copiilor de inspirație sovietică ce folosea violența fizică.

Astăzi se ocupă cu denigrarea BOR în R. Moldova în contextul unui scandal în care mitropolia rusească nu dorește să cedeze biserica din satul Dereneu către Mitropolia Basarabiei (aflată sub coordonarea Patriarhiei de la București) deși aceasta din urmă a obținut lăcașul prin hotărâre judecătorească definitivă. Presupun ca ascoristii nu s-au obosit sa citească pe pagina de FB a «parintelui» ce «grozavii» fac BOR și România în R.Moldova, cum vor sa «îi readucă în vremea lui Stalin” pe moldoveni. În mod similar, pot să presupun că nimeni din conducerea UBB nu verifică cine și despre ce vorbește în fata studenților”, nota Ileana Racheru în mesajul citat.

În contextul în care conferința nu a fost organizată de UBB, ci de ASCOR Cluj, reprezentanții FSEGA au transmis pentru monitorulcj.ro că decizia privind organizarea sau anularea controversatei prelegeri revine asociației, facultatea nefiind implicată în vreun fel în organizarea unui asemenea eveniment.

CITEȘTE ȘI: