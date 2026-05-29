Bloc lovit de o dronă rusească în Galați. Doi oameni răniți.

O dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați. Momentul impactului a fost urmat de un incendiu la un apartament.

Dronă rusească prăbușită pe un bloc din Galați

O dronă s-a prăbușit, vineri, 29 mai 2026, în jurul orei 2.00 dimineață, pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

„(…) Toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului”, a informat Ministerul Apărării Naționale.

Autoritățile au emis mesaj RO-ALERT pentru populație.

Două persoane care prezentau escoriații au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Incendiul a fost lichidat.

Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din blocul din municipiul Galați, peste care a căzut vineri dimineață o dronă cu încărcătură explozivă.

Ministerul Apărării Naționale informează că, în cursul nopții de joi spre vineri, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, unul dintre aceste aparate de zbor fiind urmărit de radare până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu.

La fața locului au intervenit echipe specializate din IGSU și alte structuri din MAI, din Serviciul Român de Informații și din Poliție Română.

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a precizat vineri, referitor la incidentul cu drona prăbușită pe acoperișul unui bloc din oraș, că situația este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă.

România a informat NATO

România a informat aliații și pe secretarul general al Alianței Nord-Atlantice despre incidentul cu dronă de la Galați și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități anti-dronă în țara noastră, a informat vineri dimineața Ministerul Afacerilor Externe.

„Federația Rusă continuă să fie un stat agresor care duce un război ilegal cu implicații grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor. Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile. România va acționa cu fermitate maximă pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului', se arată într-un comunicat al MAE, transmis vineri dimineață, 29 mai.

Avioane și un elicopter aparținând MApN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele rusești, se arată în comunicatul MAE.

„Acest incident reprezintă o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse. România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian”, a subliniat sursa citată.

